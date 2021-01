Les camionneurs de l'Atlantique épargnés par la COVID-19

Un exploit dont se réjouit le directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, Jean-Marc Picard.

Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

C’est vraiment une belle histoire quand tu y penses. Il y a des milliers de chauffeurs qui se promènent sur nos routes chaque jour, que ce soit aux États-Unis, au Québec, en Ontario, Terre-Neuve ou même dans l’Ouest. Ça démontre vraiment qu’on a pris des précautions, qu’on s’est bien protégé , indique M. Picard.

Les camionneurs sont considérés des travailleurs essentiels. Par conséquent, ils doivent des précautions minutieuses chaque fois qu’ils prennent la route.

C’est donc armé de masques chirurgicaux, de serviettes désinfectantes, de papier toilette de secours et de boîtes à lunch géantes que les conducteurs de camions affrontent la pandémie.

Bien qu’aucun d’entre eux n’a encore attrapé la COVID-19, Jean-Marc Picard souligne que les derniers mois ont été longs et difficiles.

Un camionneur portant un masque d'hygiène. (Archives) Photo : Reuters / Pascal Rossignol

Un moment donné après six ou sept mois, ça commence à être difficile pour certains camionneurs et c’est compréhensible. Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l'Atlantique

Il se dit satisfait de l’aide qu’a reçue l’industrie depuis les derniers mois.

Il y a plein de protocoles qui ont été mis en place, non seulement par les compagnies de transports, mais aussi par les gouvernements provinciaux et fédéraux qui se sont assuré qu’il y avait moins de contacts avec les agents douaniers, les agents de renforcement et toutes ces choses-là , explique-t-il.

Fort Kent, un village du Maine à la frontière du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Je le fais pour ma famille

Susan et Bruno Blanchard partagent un camion depuis 6 ans. Le couple originaire de l'Aldouane au Nouveau-Brunswick transporte de la marchandise un peu partout au pays, dont en Ontario, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

Même s'ils s’attendaient au pire lors de l’arrivée du coronavirus au Canada, ils ont décidé de continuer de travailler.

Susan et Bruno Blanchard partagent un camion depuis 6 ans. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

C’est pour ma famille, c’est pour mes voisins. Je veux dire, c’est mon travail. Si nous et les autres nous arrêtons, qu’est-ce qu’on va faire? Je suis fière d'avoir pu faire ça , indique Susan Blanchard.

Bruno Blanchard raconte que sa femme s’assure toujours qu’il se soit désinfecté les mains vigoureusement avant qu’il ne mette un pied dans le camion. En équipe, ils ont réussi à affronter cette pandémie, et ce, tout en gardant le sourire.

Il y avait des endroits où on ne pouvait pas prendre de douche, mais je trouve qu’on a quand même été chanceux , indique la chauffeuse.

J’ai entendu toutes sortes d’histoires d’autres conducteurs qui ne pouvaient pas entrer dans des commerces, mais nous autres on a été chanceux là-dessus , ajoute-t-elle.

L’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique et leurs camionneurs sont heureux de voir que leurs efforts portent fruit et que les gens comprennent l’importance de leur travail. Ils indiquent toutefois continuer de prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger leur famille et leur communauté.

Avec les renseignements de Bernard Lebel