Une preuve de vaccination pour entrer au cinéma et voyager?

Ces preuves sont très importantes pour que les gens puissent recommencer à voyager. Ils pourraient aussi en avoir besoin pour leur travail, pour aller au théâtre, au cinéma ou dans d'autres endroits où les contacts physiques sont étroits , a laissé savoir la ministre de la Santé, Christine Elliott, en mêlée de presse.

La ministre a du même coup rappelé que la campagne de vaccination contre la COVID-19 ne sera pas obligatoire en Ontario.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, confirme l'intention du gouvernement provincial de remettre un certificat de vaccination aux Ontariens qui recevront les deux doses du vaccin contre la COVID-19. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

La ministre Elliott n'a pas précisé si cette preuve sera remise aux personnes vaccinées sous forme électronique ou physique. Elle a toutefois indiqué que c'est le gouvernement provincial qui aura la responsabilité de la délivrer.

Il pourrait y avoir des restrictions imposées aux personnes qui ne sont pas vaccinées, notamment au niveau des voyages, mais aussi dans les théâtres ou dans d'autres lieux. Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario

Les partis d'opposition à Queen's Park demandent plus de précisions sur les intentions du gouvernement. Ils devraient être en mesure d'expliquer très clairement aux Ontariens quelles seront les exigences, comment ils sont censés obtenir le vaccin et s'ils seront tenus ou non d'avoir en leur possession une carte spéciale une fois qu'ils auront été vaccinés , a indiqué la députée néo-démocrate Sara Singh.

Le gouvernement doit élaborer un plan et le communiquer clairement pour que les Ontariens soient conscients des attentes. Sara Singh, députée néo-démocrate

L'Organisation mondiale de la santé a l'intention de mettre en place des standards pour les certificats de vaccination contre la COVID-19. Des experts proposent cependant des balises afin d'éviter les dérapages.