Ils aident les nouveaux arrivants à se meubler gratuitement

Jongler entre le français et l'anglais, trouver un travail ou une école pour les enfants... les défis ne manquent pas aux nouveaux arrivants au Canada, surtout lorsque le budget est serré. Des organisations, comme la société Saint-Vincent-de-Paul, viennent en aide à ces gens pour faciliter leur intégration.

Ce samedi matin là, la coordinatrice Karen Doucet déambule dans un entrepôt du sud d’Edmonton, se frayant un chemin entre les tables, les chaises et les armoires. Livrer des matelas, c’est notre job numéro 1 , dit-elle.

Elle fait l'inventaire des dons à récolter et passe en revue les livraisons à effectuer durant la journée. Le camion de la société Saint-Vincent-de-Paul va livrer des meubles à trois personnes et récupérer des dons à deux autres adresses.

Depuis cinq ans, une équipe de la société Saint-Vincent-de-Paul aide matériellement des personnes dans le besoin.

L'organisation est une référence pour de nombreux organismes sociaux d’Edmonton qui recommandent leurs services à des familles défavorisées, des aînés isolés ou de nouveaux arrivants avec peu d'argent.

Avant la pandémie, une équipe faisait le déplacement à domicile pour évaluer le mobilier manquant chez les bénécifiaires. Maintenant, tout se fait par téléphone.

Hangar rempli

Malgré la pandémie, les dons sont en hausse. Je pense que le monde reste chez eux, ils nettoient et veulent se débarrasser de certaines choses , analyse Karen Doucet. C'est pour ça que l'entrepôt est tellement plein .

Karen Doucet coordonne les livraisons de meubles et la récolte des dons. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Même si les nouveaux arrivants sont moins nombreux ces temps-ci, l’équipe se tient toujours prête. La demande ne faiblit pas pour autant.

Tout le monde réalise qu'en Alberta, il y en a des pauvres, même dans nos quartiers les plus favorisés. Ils vont avoir un appartement ou un sous-sol. Il y a du monde qui couche à terre. C'est frustrant. C'est frappant. C'est triste , partage Karen Doucet.

Aider autant qu'on peut

Le geste altruiste des bénévoles de la société Saint-Vincent-de-Paul s'avère encore plus important en temps de récession, selon Valery Bazira, qui donne un peu de son temps pour l’organisation depuis huit ans.

Les besoins ne font qu’augmenter pour les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a ceux qui perdent un emploi ou doivent quitter leur logement parce qu’ils ne peuvent pas payer leur loyer , dit-il.

Des gens sont dans le besoin. S’il n’y a personne pour les aider, ils vont rester dans le besoin. Valery Bazira, bénévole

Les dons reçus par l'organisme ont augmenté depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Une fois le camion rempli, l’équipe composée de quatre bénévoles se dirige vers la première adresse, chez une famille arrivée de Côte d'Ivoire il y a un an.

Trouver une nouvelle famille

Marie-Louise Bekoin a entendu parler de la société Saint-Vincent-de-Paul à La Cité francophone d’Edmonton.

Peu de temps après son installation, l’organisme lui a fait une livraison de meubles, alors qu’elle était enceinte, avec trois enfants, temporairement sans son mari.

Quand on arrive, on se sent un peu seule. Ce n’était pas facile. Ça m’a vraiment touché de savoir que, oui, c’est vrai que je suis loin de ma famille, mais j’ai une autre famille ici maintenant , dit-elle en souriant.

Marie-Louise Bekoin est arrivée de Côte d'Ivoire avec sa famille en décembre 2019. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Cette fois-ci, cette francophone avait besoin d’un sofa, d’un micro-ondes et d’un cuiseur de riz. J’ai tout reçu. Je suis vraiment contente. Merci Saint-Vincent-de-Paul qui nous offre de la joie en nous offrant ces affaires gratuitement , s'exclame-t-elle.

Loin de son pays, Marie-Louise Bekoin voit son arrivée en Alberta facilitée, avec un cœur rempli et un appartement un peu moins vide.