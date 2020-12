Isolés par la pandémie, le Scrabble S¹O¹U¹D²E¹ les liens entre un père et sa fille

La solitude, j’en souffre , raconte Camille Tremblay au bout du fil, dans sa résidence pour personnes âgées de Beaupré, près de Québec. On [s'ennuie] d’avoir des nouvelles des autres, de leur raconter nos histoires .

Toutes les activités que M. Tremblay aimait faire à sa résidence ont cessé en raison de la pandémie. Depuis mars, fini les bingos, les spectacles et les conférences , se désole le médecin à la retraite de 87 ans.

Avec son ouïe qui se détériore, les échanges avec les autres résidents sont difficiles. Le port du masque ajoute au défi.

Ici, les contacts sont très limités. Le plus difficile, c’est de se comprendre, il faut parler fort comme on ne peut plus lire sur les lèvres avec les masques.

Camille Tremblay, résident des Jardins de la Côte à Beaupré