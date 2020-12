22 % des ménages comptent acheter une propriété à Québec d'ici 5 ans

Les maisons de Québec ont beau se vendre à des prix records , ce n'est pas suffisant pour décourager les ménages à acheter des propriétés. Plus d'un ménage sur cinq compte acheter une propriété dans les cinq prochaines années à Québec, selon un sondage.

Il s'agit d'une hausse de deux pour cent dans les intentions d'achats par rapport à un sondage similaire mené en 2018 par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

La hausse des intentions d’achat se traduit notamment par une volonté accrue d’accéder à la propriété, les premiers acheteurs représentant 51 % des futurs acheteurs potentiels , explique l'association.

Environ 14 % d'entre eux envisagent l’acquisition d’un appartement en copropriété, soit une proportion similaire à 2018.

Ce sont les ménages de 55 ans et plus qui sont les plus enclins (26 %) à choisir un appartement en copropriété , précise l'Association

À l’échelle provinciale, 25 % des ménages considèrent l’achat d’une maison d’ici 2025, une proportion légèrement plus élevée qu’en 2018. Cette proportion n'est toutefois pas disponible pour la région de Québec spécifiquement.

Par ailleurs, un autre 14 % des répondants envisagent de vendre leur propriété d’ici cinq ans. Cette proportion est elle aussi un peu plus élevée qu'il y a deux ans, ajoute l'APCHQ.

Télétravail

Le sondage tend aussi à démontrer que les résidents de Québec sont plus nombreux (37 %) à faire du télétravail qu'ailleurs dans la province (32 %).

La très grande majorité n'a pas l'intention de quitter la grande région de Québec. Seulement 8 % des résidents actuels de la RMR de Québec ayant l’intention d’acheter au cours des cinq prochaines années envisagent d’acheter en dehors de la RMR , conclut l'association.

Selon le sondage, le télétravail influencera le choix de la prochaine propriété de quelque 30 % des répondants .

Cela se traduira par la recherche d’une propriété plus grande afin d’y emménager un espace bureau, une volonté accrue d’avoir une cour ou un jardin et un plus grand éloignement par rapport au lieu de travail , croit l'APCHQ.

Le résultat de ce sondage a été mené sur le web à l'automne par la firme Léger auprès de 5000 répondants.