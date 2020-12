Fred Pellerin reprend la route, tout en chanson

Le conteur s’arrêtera dans 10 villes du Québec, pour une quinzaine de représentations. Il sera notamment de passage à Shawinigan le 27 mars 2021 et à Victoriaville le 14 mars 2021.

C’est une mini-tournette , comme l’a décrit le conteur en entrevue à Tout le monde en parle.

Pour ces concerts intimes, il sera entouré sur scène de guitares, de sa mandoline et de son harmonica.

On ne sait pas encore si les spectacles seront permis dans les régions où il a prévu se rendre de la mi-janvier à la fin mars, mais j'ai mis un pion là et sinon, on le déplacera , affirme Fred Pellerin. On va bien finir par se réorangéiser un jour! , lance-t-il.

Une baladodiffusion signée Fred Pellerin

À partir du 19 décembre 2020, une baladodiffusion racontant le quotidien et les péripéties des villageois sera disponible sur la plate-forme radio-canadienne Ohdio.

En 1997, Fred Pellerin a été embauché pour devenir guide touristique à Saint-Élie-de-Caxton. À presque 25 ans d’écart, je fouille dans mes archives de guide touristique pour en ressortir le plus beau du contenu , dit-il dans la bande-annonce disponible sur le site d’ICI Première.

Des thèmes comme le temps ainsi que la démographie et les écoles en milieu rural seront aussi abordés.

Je présente les personnages [...] et après ça, on a des entrevues avec certaines personnes du village qui vont venir approuver certaines affaires que je raconte; on a une professeure de littérature, un historien qui viennent pour qu'on étire un peu une réflexion à partir de chacun des personnages , a-t-il expliqué à Tout le monde en parle.

La série contient douze épisodes.