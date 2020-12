Apple dévoile discrètement ses nouveaux casques d’écoute AirPods Max

Tim Cook, le PDG d’Apple, avait encore « une dernière chose » à dévoiler avant de clore l’année 2020. Et la nouvelle tombe juste à temps pour Noël : les adeptes des produits à la pomme croquée peuvent dès maintenant commander en ligne les derniers AirPods Max, les premiers écouteurs supra-auriculaires de la marque.

Sans tambour ni trompette, le géant californien a mis un terme à des mois de rumeurs en en faisant l’annonce par voie de communiqué.

Parmi les caractéristiques les plus notables des AirPods Max, on note la capacité de suppression du bruit ambiant, un son d’une haute-fidélité , un égaliseur adaptatif et un son spatialisé.

Apple promet jusqu'à 20 heures d'autonomie et inclut dans la livraison un étui intelligent qui est censé préserver la durée de vie de la batterie.

L’appareil, offert en cinq couleurs, n’est toutefois pas pour tous les portefeuilles, alors qu’il faut débourser 549 $ US (779 $ CA) pour mettre la main dessus. Les AirPods Max sont offerts en précommande et seront expédiés le 15 décembre. Les adeptes d’Apple peuvent donc espérer recevoir leur achat à temps pour le mettre sous le sapin.