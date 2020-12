Noël : un cri d'alarme des médecins, infirmières et hôpitaux en Ontario

C'est le message que contient une lettre ouverte publiée conjointement mardi par l'Association médicale de l'Ontario, l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario et l'Association des hôpitaux de l'Ontario, notamment.

Selon ces regroupements professionnels, c'est la « responsabilité » du gouvernement de mettre en place des mesures de santé publique pour prévenir la propagation de la COVID-19, mais c'est la responsabilité morale de chaque Ontarien de suivre à la lettre ces mesures importantes .

Nous savons qu'il est particulièrement difficile d'annuler les rassemblements traditionnels de famille, mais c'est un petit sacrifice comparativement à celui de perdre un être cher ou le voir souffrir. Communiqué des associations de travailleurs de la santé et des hôpitaux

Les associations de travailleurs de la santé et d'hôpitaux joignent ainsi leur voix à celle des autorités de la santé publique et du gouvernement de Doug Ford, qui ont demandé aux Ontariens de célébrer Noël et le Nouvel An uniquement avec les membres de leur foyer cette année, à moins de le faire de façon virtuelle.

Hôpitaux qui commencent à déborder

L'Association des hôpitaux souligne que le nombre d'hospitalisations liées au coronavirus est à la hausse. Il se chiffre mardi à 794 (+69).

Il y a 219 patients aux soins intensifs (+9).

Les hôpitaux dans les zones chaudes comme Mississauga, Brampton, Toronto, London, Waterloo et Windsor-Essex sont de plus en plus débordés, indique la porte-parole de l'Association des hôpitaux, Aslan Hart.

[Dans le Grand Toronto], des chirurgies sont annulées fréquemment dans beaucoup d'hôpitaux. Aslan Hart, porte-parole de l'Association des hôpitaux de l'Ontario

Elle ajoute que nombre de centres hospitaliers, que ce soit à London, à Scarborough ou à Cambridge font face à de « grosses éclosions » de COVID-19.

Si le taux d'occupation aux soins intensifs continue d'augmenter, et ça ne fait pas de doute que ce sera le cas, il faudra annuler d'autres interventions chirurgicales non urgentes, mais à l'échelle régionale ou dans tout le système , prévient-elle.

Ça toucherait tous les patients, pas seulement ceux qui ont la COVID-19, peut-on lire dans la lettre ouverte. Le report de chirurgies cardiaques ou contre le cancer, par exemple, mettrait en péril la santé de milliers de patients.

Travailleurs de la santé épuisés

Les associations de médecins et d'infirmières de la province notent aussi que leurs membres font les frais de la pandémie.

On dit souvent qu'ils sont des héros. Mais il s'agit aussi d'êtres humains qui sont soumis présentement à un énorme stress physique, mental et émotionnel. Communiqué des associations de travailleurs de la santé

Les travailleurs de la santé lancent aussi un appel aux jeunes, qui peuvent infecter d'autres personnes, en plus d'avoir eux-mêmes des complications ou même mourir dans certains cas de la COVID-19.