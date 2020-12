Moins de caribous forestiers dans le secteur Pipmuacan au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a procédé à un inventaire aérien entre le 9 février et le 8 mars 2020, évalue à 225 la population de caribous forestiers dans le secteur Pipmuacan. Ce nombre est en baisse depuis 2012. De plus, les groupes de caribous observés sont plus petits.

Carte indiquant le secteur du réservoir Pipmuacan Photo : Radio-Canada

Le Ministère juge que la situation est préoccupante, d’autant plus que les naissances de caribous se situent sous le seuil de 15 % qui permet d’assurer la stabilité d’une population. Le pourcentage de 6,2 % de faons dans les groupes observés indique que la population est dans un état extrêmement précaire et que sa capacité d’autosuffisance est peu probable dans les conditions actuelles , peut-on lire dans le rapport de 2020.

L’inventaire aérien réalisé a aussi permis de constater que les perturbations de l’habitat du caribou forestier dépassent largement le seuil établi de 35 % dans le secteur Pipmuacan.

Le secteur survolé est ceinturée au nord par le lac Manouane, à l’ouest par le lac Péribonka, à l’est par la rivière aux Outardes et au sud par la rivière et le fjord du Saguenay.

Parallèlement aux inventaires aériens, le Ministère a également capturé 12 caribous pour leur installer des colliers télémétriques qui permettront d’évaluer le taux de survie des adultes et de suivre les naissances au cours des prochaines années. Dix caribous du secteur portaient déjà de tels colliers.