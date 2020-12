Nombre record de décès liés à la COVID-19 en Estrie

Quatre de ces décès ont été rapportés au Centre d’hébergement Villa-Bonheur, qui est présentement touché par une grave éclosion. En date du 7 décembre, 76 résidents et 58 employés avaient contracté le virus.

Deux autres résidents sont décédés au centre d’hébergement Argyll, qui compte quant à lui 23 cas chez des résidents et 24 cas chez des employés.

La résidence Brooks, où 11 résidents et 6 employés ont contracté le virus, a aussi vu son bilan s’alourdir d’un nouveau décès.

En tout, 82 personnes sont mortes de la COVID-19 en Estrie depuis mars.

78 nouveaux cas

La région compte 78 nouveaux cas de COVID-19, une légère diminution après avoir vu des augmentations de plus de 100 personnes dans les derniers jours.

Les secteurs les plus touchés sont Sherbrooke et la Haute-Yamaska, qui comptent respectivement 31 et 17 nouveaux cas. Il y a présentement 31 personnes qui sont hospitalisées, et 3 d’entre elles sont aux soins intensifs.

Ces nombres font monter le total de l’Estrie à 5492 cas depuis mars. Il y a présentement 933 cas actifs sur le territoire.