Budget participatif à Shawinigan : les 2 projets gagnants sont à Lac-à-la-Tortue

Le parc de la Plage-Idéale, situé dans le secteur Lac-à-La-Tortue, va subir une transformation au cours des prochains mois. Des jeux d’eau y seront installés et sa végétalisation sera bonifiée.

La Ville de Shawinigan a dévoilé mardi les projets gagnants, choisis par les citoyens, qui seront financés dans le cadre du budget participatif.

Le projet grand public qui a reçu le plus grand nombre de points est celui de l’installation de jeux d’eau au parc de la Plage-Idéale. C’est la deuxième fois que Nathalie Côté présentait ce projet pour le budget participatif et cette fois-ci a été la bonne. Le projet reçoit 200 000 $ de la part de la Ville.

Le projet du volet vert retenu par le public est celui de la végétalisation de ce même parc au coût de 50 000 $. Le projet, présenté par François Boivin et Robert Houle, inclut aussi d’installer des bancs ainsi que des panneaux d’interprétation portant sur l’historique du lac, la végétation et la faune aquatique.

Le projet vert gagnant est la revégétalisation du parc de la Plage-Idéale. Photo : Fournie par la Ville de Shawinigan

En tout, 19 projets ont été déposés à la Ville. Huit répondaient aux critères et ont été soumis au vote du public : deux pour le volet vert et six pour la catégorie grand public.

1 012 résidents de Shawinigan âgés de 18 ans et plus ont pu voter pour leur projet préféré en novembre. Le vote se faisait exclusivement en ligne cette année, en raison de la COVID-19.

Lors du dévoilement virtuel des projets, le maire Michel Angers a déclaré qu’il n’y aura pas de budget participatif en 2021, en raison des élections municipales et du contexte de la pandémie.

C’est la deuxième année que Shawinigan inclut un volet participatif à son budget.