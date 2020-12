Pandémie et droits de la personne : l’impossible dilemme des soins de santé

C’est effrayant et alarmant , dit Cam Slimmon qui a déposé une plainte formelle pour violation des droits de la personne après avoir séjourné six jours dans cet hôpital de Winnipeg au mois de novembre.

M. Slimmon est atteint d’une dystrophie musculaire connue sous le nom de la maladie d'Aran-Duchenne. Ses propres préposés aux soins de santé et les membres de sa famille l’aident à communiquer avec les autres.

Durant deux nuits, lors de son séjour à l'hôpital, M. Slimmon a souffert de déshydratation et d’une infection urinaire sévère. L’hôpital a refusé toutes visites de la part de ses aides-soignants en raison de politiques reliées à la COVID-19.

On m’a refusé le droit de communiquer mes besoins et par conséquent, des soins sécuritaires et adéquats à 100 % , écrit Cam Slimmon dans sa plainte relative aux droits de la personne.

Les raisons du refus varient selon Cam Slimmon

Le jeudi 12 novembre, quand il a été admis à l'unité G6 du Centre des sciences de la santé, ses aides-soignants pouvaient rester à ses côtés. Tout comme lui, les patients de cette unité ont besoin de respirateurs artificiels.

Toutefois, le lundi soir, ses aides-soignants ont dû quitté les lieux. Selon lui, les raisons qu'on lui a donné variaient constamment. On lui a dit que l'hôpital dispose de ses propres employés pour accomplir les tâches d'aides-soignants, ou encore que les siens ne portaient pas l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié, affirme Cam Slimmon.

[C'était] au-delà de la frustration , dit-il.

« Je ne soulève pas ce problème pour moi-même. Cela a injustement affecté de nombreuses personnes et quelque chose doit être fait », souligne Cam Slimmon. Photo : Photo soumise par Cam Slimmon

Parmi tous les employés de l’unité G6, seulement une infirmière pouvait comprendre quand il parlait, dit-il.

Mes aides-soignants sont essentiellement une extension de moi. Ce ne sont pas que des visiteurs. Cam Slimmon, dans une entrevue à CBC

Des décisions nécessaires, dit l'hôpital

Dans une déclaration écrite, un porte-parole de Soins communs Manitoba a indiqué ne pas pouvoir commenter de cas spécifiques pour des raisons de confidentialité.

La situation de la pandémie exige que des décisions soient prises chaque jour. Bien que ce ne soit pas toujours facile, ces décisions sont nécessaires pour fournir un environnement sécuritaire et approprié pour contrer la propagation du virus , écrit-il.

Des exceptions au cas par cas seront prises en considérant les besoins. Les familles et les patients sont encouragés à discuter de leurs préoccupations avec leur équipe de soins de santé ou avec notre service de relations avec les patients. Soins communs Manitoba

Cam Slimmon affirme que cela semble positif. Cependant, ce n'est pas du tout ce qui se passe , dit-il.

Le fait qu'il n'ait pas eu accès à ses aides-soignants comme il l'aurait voulu n’est pas le seul problème décrit par Cam Slimmon durant son séjour au Centre des sciences de la santé.

Il a aussi noté chez les employés un manque de connaissances quant à l'utilisation appropriée de son respirateur.

Selon lui, les employés semblaient manquer de formation concernant des tâches de bases comme brancher l’appareil.

Cam Slimmon affirme que la pandémie ne justifie pas la mise en place de politiques qui sont des obstacles aux droits de la personne.

Ces mesures excessives limitent considérablement la manière dont les personnes handicapées peuvent accéder au système de santé et, en fin de compte, elles font plus de mal que de bien.

Avec les informations de Carlos Sosa, Marcy Markusa et Aidan Geary