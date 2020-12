Louis-Jean Cormier, Klô Pelgag et FouKi réunis pour la fête du Nouvel An à Montréal

Le spectacle intitulé Rêver ensemble a été tourné en studio et dans des lieux mythiques de Montréal , selon le site web de l’organisation, partenaire de la Ville et de Tourisme Montréal, entre autres.

La soirée sera animée par Marina Bastarache et Gaël Comtois. La webdiffusion sera accessible gratuitement le 31 décembre à compter de 21 h 30 sur le site de Montréal en fêtes  (Nouvelle fenêtre) .

Outre les artistes mentionnés plus haut, Martha Wainwright, Matt Holubowski, Alicia Moffet, Pierre Kwenders, The Franklin Electric, The Barr Brothers, KNLO et Beyries seront également de la partie.

Pour animer la place Jacques-Cartier du Vieux-Port pendant les Fêtes, Montréal en fêtes installera également des lumières, du mobilier urbain et des œuvres d’art public à compter du 17 décembre.