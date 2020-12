EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Avec 325 nouveaux cas et 12 décès supplémentaires constatés lundi, le Manitoba continue de voir des chiffres qui ne sont pas tenables à long terme, affirmait le Dr Roussin dans la conférence de presse qu’il a donnée lundi.

Nous nous préparons à recevoir le vaccin et à l’administrer , a-t-il également indiqué. Ottawa a annoncé, lundi, que le Canada recevra 249 000 doses de vaccins d’ici la fin de l’année et qu’elles seront distribuées dans toutes les provinces et territoires au prorata de la population.

Le médecin hygiéniste en chef s’attend à recevoir peu de vaccins et ajoute que le déploiement sera très limité au début.

En dépit de mesures sanitaires sévères, le taux de positivité des tests de dépistage ne baisse toujours pas et reste l’un des plus élevés au pays. Le nombre de nouveaux cas quotidiens, lui, s’est stabilisé autour de 300 à 400 infections.

Brent Roussin doit annoncer cette semaine si les mesures sanitaires entrées en vigueur le 12 novembre, et qui arrivent à échéance le 11 décembre, seront prolongées ou modifiées.