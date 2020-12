Les tests de dépistage rapides pour la COVID-19 arrivent sur la côte de la baie James

De son côté, l’entreprise Songbird Lifescience dit avoir vendu ses systèmes de dépistage rapide à certains camps miniers de la région.

Mais Dave Bullock, directeur général de la compagnie, affirme que d'autres provinces, comme le Manitoba, ont beaucoup plus d’intérêt pour leur produit.

L'Ontario est un exemple de province qui avance un peu plus lentement, et qui est trop lente pour être honnête , soutient le directeur général. Nous devons vraiment mieux célébrer le fait que nous avons maintenant la technologie pour un dépistage rapide , estime-t-il.

Ces tests sont abordables, ils peuvent être déployés n'importe où et ils constituent un élément incroyablement puissant d'une stratégie de défense sanitaire. Dave Bullock, directeur général de Songbird Lifescience

Dave Bullock affirme que sa technologie de test permet à un patient de savoir en quelques heures s'il a la COVID-19, alors que beaucoup doivent attendre plusieurs jours avec les tests traditionnels.

Éclosion contrôlée à Attawapiskat

Pendant ce temps, Lynne Innes, la présidente et directrice générale de l'autorité sanitaire de la région de Weeneebayko, déclare qu'il semble jusqu'à présent qu'Attawapiskat ait évité la propagation communautaire de COVID-19.

Cinq cas ont été signalés jeudi dans la communauté isolée de la baie James.

Lynne Innes précise que le premier cas était lié à un voyage, et les quatre autres sont des contacts familiaux. D'autres contacts ont été avertis et sont en train de s'isoler, notamment les passagers d'un vol de Timmins à Attawapiskat le 23 novembre.

L'anxiété est très grande, car on ne sait jamais vraiment où la COVID-19 se trouve et comment elle est contenue en raison de la confidentialité des patients. Nous avons fait de notre mieux pour contrôler l’éclosion sans exposer et identifier qui est la famille. Lynne Innes, la présidente et directrice générale de l'autorité sanitaire de la région de Weeneebayko

Selon Lyne Innes, la transmission communautaire semble avoir été évitée grâce à des mesures de santé publique locale efficaces

Cela nous rassure en tant qu'autorité sanitaire, et je crois que la région peut dire que les précautions que nous avons prises et les mesures que nous avons mises en place fonctionnent et qu'elles sont efficaces , déclare-t-elle.

Nouvelles restrictions

Le chef et le conseil municipal d'Attawapiskat ont demandé jeudi aux habitants de limiter les sorties à une seule personne par foyer pour les activités de base.

Il y a eu de longues files d'attente devant les magasins. Et une sirène dans la communauté annonce le début du couvre-feu à 21 h tous les soirs.

Lindy Shisheesh, qui vit avec 14 autres membres de son ménage, dont sept enfants et deux très jeunes petits-enfants, trouve l’expérience difficile.

Je le dis à mes enfants : ne sortez pas. S'il vous plaît, ne faites rien de tel. Je supplie mes enfants de n’aller nulle part en raison de la gravité de la COVID-19. Lindy Shisheesh, résidente d’Attawapiskat

Cela fait maintenant plus de deux semaines que les personnes à l’origine de l’éclosion sont revenues à Attawapiskat depuis Timmins.