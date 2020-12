Le Québec compte 1564 nouveaux cas de COVID-19 et 36 morts

Le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux annonce 1564 nouveaux cas de COVID-19 et 36 nouveaux décès portant à 7313 le bilan depuis le début de la pandémie..

C'est un total de 154 740 infections qui ont été recensées depuis le début de la pandémie au Québec.

Des 36 décès, 12 sont survenus au cours des 24 dernières heures alors que 22 sont survenus au cours de la période comprise entre le 1er et le 6 décembre et deux avant le 1er décembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 17 par rapport à la veille, avec un cumul de 835 dans les hôpitaux de la province. De ce nombre, 9 patients de plus ont rejoint les soins intensifs pour un total de 114 au sein de ces unités dans les hôpitaux de la province.

Le réseau de la santé a procédé à 25 008 tests de dépistage pour un total de 4 133 635.