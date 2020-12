COVID-19 : 1676 nouveaux cas et 10 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 1676 nouveaux cas et 10 morts.

Toronto et la région de Peel demeurent les secteurs qui recensent le plus de nouveaux cas, soit 588 et 349, respectivement.

Toutefois, le Sud-Ouest de l'Ontario est aussi particulièrement touché, mardi. Windsor-Essex a 84 cas et Middlesex-London, 55.

Parmi les autres régions qui ont le plus d'infections, on trouve : York (+141), Durham (+76), Halton (+66), Simcoe Muskoka (+62), Waterloo (+61), Hamilton (+51), Wellington-Dufferin-Guelph (+28) et Ottawa (+21).

Nous en sommes à un point critique dans la propagation de la COVID-19. Il faut que tout un chacun fasse sa part et suive les consignes de la santé publique. Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario

Lundi, l'Ontario avait recensé un nombre record de 1925 nouveaux cas.

Au cours de la dernière semaine, le nombre moyen de nouveaux cas par jour dans la province a été de 1816.

Le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie est de 130 910.

Le bilan des décès grimpe à 3808, avec 10 morts de plus, mardi.

Hausse des hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations augmente de 69, mardi, pour atteindre 794, un nouveau sommet en Ontario pour la deuxième vague.

Il y a 219 patients aux soins intensifs (+6) et 132 patients sous respirateur (+11).

Malgré 1549 nouvelles guérisons, le nombre de cas actifs augmente légèrement, et ce, jusqu'à 16 151.

La santé publique recense 13 éclosions de plus dans les centres de soins de longue durée, pour un total de 125, et 11 éclosions supplémentaires dans les maisons de retraite (total :71).

Faible dépistage

Pour une deuxième journée de suite, le nombre de tests de dépistage effectués au cours des dernières 24 heures est inférieur à l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Moins de 39 200 échantillons ont été analysés en laboratoire depuis lundi.

Le taux de positivité des tests est de 5 %, mardi.

Plus de détails à venir