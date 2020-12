Délestage : « des cancers ne seront pas diagnostiqués », dit Diane Francoeur

« On va jouer à la courte paille pour décider ce qui reste de ce qui part », illustre la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, en parlant de l’ opération de délestage dans les hôpitaux de la province, annoncée par le ministre de la Santé Christian Dubé.

La FMSQ a envoyé un communiqué à tous ses membres pour les informer de la directive ministérielle. Ça, ça veut dire que dans toutes les activités de l’hôpital on réduit de 50 % les chirurgies électives, toutes les chirurgies qui ne sont pas urgentes , a-t-elle dit sur les ondes de Tout un matin.

Les chefs de tous les services et départements ont déjà dû faire des recommandations pour organiser le délestage , a ajouté Mme Francoeur.

Elle précise que les interventions chirurgicales orthopédiques, les tests de dépistage et les rendez-vous de suivi vont écoper au cours de l’opération. Ça veut aussi dire qu’il y a des cancers qui ne seront pas diagnostiqués au cours de la période de délestage, a-t-elle déploré.

On sait que le parent pauvre de la pandémie c’est la chirurgie orthopédique, des chirurgies qui ne sont pas vitales, mais qui empêche les gens de fonctionner dans leur quotidien. Ce n’est vraiment pas banal. Diane Francoeur

« Ça veut dire qu’on va prioriser le cancer, la traumatologie, on va prioriser toutes les urgences comme les appendicites, etc. Le cancer ne prend pas de pause », a jouté la présidente de la FMSQ.

Une période tranquille

Malgré tout, Mme Francoeur souligne qu’il y a un ralentissement naturel au cours de la période des fêtes. Cela permettra aux hôpitaux de ne pas prendre trop de retard dans ses activités. Le problème, c’est que la directive pourrait s’étirer jusqu’à la fin janvier comme le ministre Dubé l’a laissé sous-entendre. Et les chirurgies s’accumulent.

Le réseau de la santé tient le coup pour l’instant, rassure Mme Francoeur. Mais elle enjoint les Québécois à respecter les mesures sanitaires mises de l’avant par le gouvernement. C’est du sérieux , a-t-elle prévenu.

Tout le monde a, dans sa famille, quelqu’un qui est malade. Alors, faites-le pour eux, même si vous ne croyez pas à la cause, parce que nous on ne pourra pas soigner si on n’a pas de personnel ou de lits parce que tous les lits se sont remplis par des gens qui ne respecte pas les consignes. Diane Francoeur

Mme Francoeur rappelle aux gens qui feront les frais de l’opération de délestage de ne pas attendre passivement qu’on les rappelle. Dès le mois de janvier, elle suggère aux patients de relancer les hôpitaux pour éviter de tomber dans l’oubli. Quand on annule de façon massive, parfois il y a des messages qui ne se font pas toujours, parfois on va mettre ça sur une liste parallèle pour replacer les patients quand on va rouvrir , a-t-elle conclu.