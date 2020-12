La COVID et Black lives matter, événements les plus partagés sur Twitter en 2020

Le mot-clic « Covid19 » et ses variantes ont été utilisés près de 400 millions de fois à travers le monde, faisant de la pandémie l'événement le plus marquant de l'année, indique Twitter dans un communiqué.

Le deuxième mot-clic le plus utilisé sur le réseau social dans le monde a été BlackLivesMatter , (les vies des personnes noires comptent) issu du mouvement américain du même nom dénonçant les violences policières contre la population afro-américaine.

Depuis juin dernier, le mouvement a été relancé via les réseaux sociaux aux États-Unis puis dans le monde après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation.

Les sujets politiques et sociétaux ont aussi eu une résonance importante sur la plateforme , estime Twitter. Le réseau social souligne la forte mobilisation, sans donner de chiffres, autour du mot-clé #UighursLivesMatter particulièrement relayé afin de manifester son soutien aux Ouïghours en Chine.

Au niveau mondial, le gazouillis le plus relayé - et aussi avec le plus de mentions j’aime depuis la création de Twitter- est celui publié depuis le compte de l'acteur américain Chadwick Boseman, annonçant son décès des suites d'un cancer.

La K-pop se distingue également, alors qu’elle représente quelque 6,1 milliards de gazouillis au cours des 12 derniers mois, souligne Twitter.