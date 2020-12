Apparition d'une mystérieuse maladie en Inde

Une patiente est aidée par d'autres personnes à descendre d'une ambulance dans l'hôpital d'Eluru, en Inde. Les responsables et les experts de la santé sont toujours déconcertés par une mystérieuse maladie qui a entraîné plus de 500 hospitalisations et un décès dans cet État du sud de l'Inde.

Photo : Associated Press