Des doses de vaccin anti-COVID de Pfizer en route vers la Colombie-Britannique

Les premières doses du vaccin anti-COVID de Pfizer/BioNTech seront livrées dès la semaine prochaine, selon les autorités provinciales. Cette première livraison servira dans un premier temps à protéger les Britanno-Colombiens les plus vulnérables et de soulager le système de santé.

Si le premier ministre Justin Trudeau a annoncé hier que près de 250 000 doses du vaccin anti-COVID de Pfizer/BioNTech seraient disponibles au Canada d’ici la fin de l'année, la Colombie-Britannique n’en recevra dans un premier temps qu’ une petite quantité .

C’est ce qu’a déclaré la médecin hygiéniste en chef de la province Bonnie Henry lors du bilan provincial de lundi, tout en spécifiant qu'elle n'a pas de chiffre précis.

Cette lumière au bout du tunnel est là. Bonnie Henry , médecin-hygiéniste en chef de la province

Ces doses devraient être reçues dès la semaine prochaine, et leur livraison marquera la première étape d'une campagne de vaccination qui s'étendra jusqu'en 2021.

Protéger les populations vulnérables

Les premiers vaccins seront destinés aux personnes les plus vulnérables et des travailleurs de la santé dans des centres de soins de longue durée.

Par ailleurs, les autorités insistent sur l’importance de maintenir l’effort collectif malgré cette annonce.

Nous devons faire notre part pour maintenir nos taux d’infection bas, afin d'éviter que les gens ne meurent avant d'avoir cette protection , souligne la Dre Bonnie Henry.

Essais en cours cette semaine

Le vaccin de Pfizer/BioNTech doit être stocké dans un congélateur à une température comprise entre -80 et -60 °C ou dans un conteneur thermique à une température comprise entre -90 et -60 °C. Une possible contrariété, car le nombre de lieux dans la province ayant la possibilité d'entreposer à ces températures est limité, selon la Dre Bonnie Henry.

La province commencera donc un essai mardi pour s'entraîner à manipuler les conteneurs spécialisés de Pfizer, qui contiennent de la glace sèche.

Plus de détails sur la campagne de vaccination

La Dre Bonnie Henry a déclaré qu'elle avait l'intention de fournir un plan de campagne de vaccination plus détaillé dans le courant de la semaine, aux côtés du ministre de la Santé, Adrian Dix et du Dr Ross Brown qui dirige les efforts de vaccination de la province.

Ils présenteront des détails sur la date à laquelle le grand public peut s'attendre à recevoir une injection, a déclaré Bonnie Henry.

D'autres provinces ont aussi commencé à faire la lumière sur leurs plans de vaccination.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré qu'elle recevra 1950 doses la semaine prochaine, tandis que l'Alberta s'attend à recevoir 3900 doses à ce moment-là.

Le Québec prévoit de recevoir quatre boîtes d'ici lundi prochain, ce qui permettra à 2000 personnes de deux foyers de soins de longue durée de recevoir des vaccins.

Avec les informations d’Alex Migdal