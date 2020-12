La famille LeBlanc présente une chanson par jour d’ici Noël

Robin LeBlanc, sa femme Rebecca, et leurs trois filles Mélodie (10 ans), Rosalie (12 ans) et Charlotte (13 ans) passent de nombreuses heures à répéter des chansons du répertoire acadien dans le but de les faire découvrir au reste du monde.

La famille LeBlanc s’est déjà rendue en France pour présenter sa musique. Elle devait lancer une tournée européenne cette année, mais la pandémie a modifié ses plans. La famille a pu enregistrer un album et continuer de faire de la musique à la maison, à la baie des Chaleurs.

La famille LeBlanc s'est déjà produite en France. Photo : Facebook/La famille LeBlanc

Au début de décembre, les LeBlanc ont lancé une série de publications quotidiennes sur leur page Facebook. Chaque matin, ils publient une vidéo d’une chanson de leur répertoire, pour faire sourire les gens et faire découvrir les traditions et les histoires derrière ces chansons. La famille invite le public à visiter son site web, robinleblanc.ca  (Nouvelle fenêtre) , pour découvrir l’origine de chaque pièce.

Depuis presque dix ans, je fouille dans le patrimoine de la musique acadienne. Ça fait vraiment de la musique qui fait plaisir. [...] On dirait que c’est comme quand l’histoire des gens est oubliée et redonnée. Moi, ça me fait plaisir de fouiller comme ça et de donner une petite twist avec des instruments modernes. [...] On s’amuse avec quelque chose qui autrefois était joué uniquement au violon, une personne toute seule , explique Robin LeBlanc.

Moi, je crois beaucoup au bénévolat et à contribuer à notre communauté. Je trouve que Robin a eu une excellente idée. Les filles ont toutes embarqué aussi. C’est notre contribution et en même temps c’est très festif. Donner du bonheur aux gens, ça fait vraiment plaisir , souligne Rebecca LeBlanc.

Un album enregistré dans la cuisine

L’album de chansons traditionnelles s’intitule Trois jolies demoiselles. Il n’y a pas eu de lancement officiel en Acadie, mais une vidéo du lancement au Québec se trouve sur la page Facebook de la famille. L’album a été enregistré en deux jours dans la cuisine, indique l’aînée de la famille, Charlotte.

La cuisine était toute transformée en un genre de studio de musique. À midi, on a commencé à enregistrer. Là, c’était une toune. Si on ne l’avait pas, on la répétait jusqu’à tant qu’on la faisait. Ç’a duré jusqu’à comme 10 h le soir. On a arrêté pour le souper. Après ça, on a réalisé qu’après on jouait mieux. Là, on a tout enregistré l’album jusqu’à 10 h parce que nos tounes étaient mieux que la première fois. La deuxième journée, c’était la même chose , raconte Charlotte LeBlanc.

La famille croit que son album peut faire une belle trame sonore pour le temps des Fêtes. C’est d’ailleurs important pour elle de transmettre ces traditions aux enfants comme aux adultes.

On essaie de faire vivre des expériences aux jeunes aussi. On ne fait pas juste, comme on dit, stimuler le kitchen party, on le vit régulièrement. On essaie, les jeunes et moins jeunes qui passent ici, de leur faire vivre aussi. On a déjà fait danser des amis de Rosalie. C’était un beau moment, une belle expérience , affirme Rebecca LeBlanc.

La famille attire l’attention de producteurs américains

Un blogueur anglophone, The Music Man, est tombé sur l’une des vidéos de la famille LeBlanc où les filles dansent une gigue en jouant des instruments traditionnels. Il a demandé à Robin de partager la vidéo sur sa page.

Quelques jours plus tard, en plus de compter un nombre impressionnant de visionnements, Robin LeBlanc a reçu un appel d’un producteur de l’émission America's Got Talent qui l’a invité à soumettre une vidéo de candidature.

La famille a soumis une vidéo et attend des nouvelles. Si les choses progressent comme elle l’espère et si les règles sanitaires le permettent, la famille pourrait se rendre à Los Angeles en mars 2021 pour participer à ce concours télévisé.

La famille LeBlanc apparaît aussi dans le film de Francine Hébert intitulé Une façon d’être ensemble.

Avec les renseignements de Camille Bourdeau