700 familles en attente de soins dans un hôpital pour enfants

Le temps d'attente pour un rendez-vous se chiffre actuellement à plusieurs mois et peut même dépasser un an à l'hôpital Holland Bloorview de Toronto. L'établissement qui traite les enfants autistes ou à mobilité réduite s'efforce toujours de rattraper le retard causé par les annulations survenues durant la première vague de la pandémie.

Le temps d'attente cliniquement accepté pour les rendez-vous pour obtenir des orthèses ou des prothèses, par exemple, n'est que de 30 jours.

Mais en l'état actuel des choses, l'hôpital situé dans le nord-est de la Ville Reine dit qu'il ne pourra pas atteindre la cible de 30 jours avant un an.

Les retards peuvent engendrer de la douleur

Nos retards dans le service d'aide au positionnement dans les fauteuils roulants peuvent signifier que l'enfant ne peut pas du tout bouger , déclare Lindsey Crawford, directrice principale des services de soins ambulatoires de Holland Bloorview.

Ils pourraient donc ne pas être en mesure d'aller à l'école, ce qui crée beaucoup d'anxiété, ils pourraient ne pas pouvoir tolérer de s'asseoir dans leur fauteuil roulant, ils pourraient être coincés au lit toute la journée. Et dans certains cas, si leur fauteuil n'est pas correctement ajusté, cela peut causer beaucoup de douleur - et parfois des fractures.

Des cas de scoliose peuvent aussi en résulter.

Un retard dans le traitement d'une orthèse ou d'un dispositif prothétique cassé ou obsolète peut causer des plaies et des douleurs chez un enfant, en raison de la pression causée par sa croissance ou un changement de condition médicale , explique quant à elle Sandra Ramdial, responsable du département des orthèses et des prothèses.

7 rendez-vous sur 10 annulés lors de la première vague

Au cours de la première vague de la pandémie, l'augmentation des cas de COVID-19 et les fermetures qui en ont résulté ont forcé Holland Bloorview à annuler 7 rendez-vous sur 10, selon les chiffres de l'hôpital, ce qui a conduit à la liste d'attente actuelle.

Selon les dernières données disponibles, l'hôpital cumule un retard pour 493 patients dans le service des troubles autistiques, de 153 patients pour les orthèses et prothèses et de 62 patients au service de fauteuils roulants.

Cela a un impact énorme sur la vie des clients et de la famille , remarque Lindsay Crawford.

Noah, 5 ans, est paralysé de la poitrine au bas du corps. Ses parents ne savent pas dans combien de temps il pourra poursuivre son traitement pour renforcer ses os. Photo : CBC/Vedran Lesic

En octobre, la Coalition pour la santé des enfants - un collectif d'organisations de santé pour enfants, comprenant Holland Bloorview - a déclaré que les enfants de l'Ontario sont victimes d'une crise des soins de santé qui existait avant la pandémie et qui s'est aggravée cette année.

Au cours de la pandémie, plus de 30 000 procédures et rendez-vous pédiatriques dans des hôpitaux pour enfants de la province ont été annulés, selon l'organisation. Désormais, certains patients doivent attendre jusqu'à deux ans et demi pour une intervention chirurgicale.

De nombreux services ont pu reprendre

La coalition a réclamé 375 millions de dollars d'investissements provinciaux dans la santé et les soins sociaux des enfants pour s'attaquer à cet arriéré, mais les responsables provinciaux ne s'engagent pas à fournir un nouveau financement.

Dans une déclaration, la porte-parole du ministère de l'Enfance, des Services sociaux et communautaires, Geneviève Oger, vante les investissements antérieurs pour augmenter l'accès aux services pour les enfants et les jeunes.

Depuis la première étape de la réouverture, la province a permis à de nombreux services de santé et de services sociaux de reprendre, y compris des services offerts en personne, à la condition qu'ils puissent fonctionner conformément aux conseils, recommandations et instructions des responsables de la santé publique , avance-t-elle.

Lindsay Crawford rétorque que l'offre sécurisée de services en personne prend plus de temps, étant donné les protocoles en place associés à la COVID-19, ce qui rend difficile pour son établissement de s'attaquer à son arriéré. L'équipe s'applique à offrir de nombreux rendez-vous de manière virtuelle, ajoute-t-elle.

Mais en ce qui concerne les ajustements de fauteuils roulants et de nombreux autres services pratiques, la seule approche efficace consiste à rencontrer les patients en face à face.