Audience disciplinaire pour le policier Michael Theriault qui a battu Dafonte Miller

Il comparaît mardi pour la première fois devant un tribunal disciplinaire de la police de Toronto, après avoir été condamné à neuf mois de prison le mois dernier. Dans sa sentence, le juge avait qualifié le crime commis par l'agent de gratuit et violent et avait affirmé qu'il aura un impact prolongé sur M. Miller, sa famille et la société et en particulier dans la communauté noire .

Dafonte Miller ne voit plus de son oeil gauche. Photo : Leisa Lewis

Le passage à tabac de Dafonte Miller est survenu en 2016 à Whitby, en banlieue de Toronto.

La victime a perdu l'usage d'un oeil, à la suite de la confrontation.

Depuis sa condamnation, le policier Theriault est suspendu sans salaire. Sa comparution mardi devrait être simplement procédurale.

Dans sa sentence, le magistrat rappelle notamment que le crime que l'agent Theriault a commis cette nuit-là était gratuit et violent, qu'il avait failli à son devoir de policier et que Dafonte Miller était vulnérable et sans défense.

Vous avez commis un crime qui aura un impact prolongé sur M. Miller, sa famille et la société et en particulier dans la communauté noire , explique le juge Joseph Di Luca, de la Cour supérieure de l'Ontario.

Michael Theriault avait aussitôt été libéré sous caution en attendant son appel.

Avec la collaboration de Jean-Philippe Nadeau