Un impact financier prévu de 15,5 M$ pour Regina à cause de la pandémie

Un impact assez près des projections financières faites en avril dernier alors que la Ville prévoyait que le coronavirus engendrerait des pertes de 11,7 millions $ à 20,3 millions $ à la Ville.

À cette époque, la municipalité avait cessé toute nouvelle embauche, diminué les dépenses en services et en frais de voyage et reporté les divers programmes et projets d’investissement.

Malgré tout, les finances de la Ville termineront l’année avec un léger surplus de 2,8 millions $ en raison de l’aide offerte par les gouvernements provincial et fédéral.

Une aide gouvernementale appréciée

Le financement provincial dans le cadre du Programme d’amélioration économique des municipalités (Municipal Economic Enhancement Program) a permis de payer la majorité des divers projets d’investissement.

Le gouvernement fédéral a versé 16,3 millions $ en septembre dernier, dans le cadre du Plan fédéral de relance sécuritaire.

De cet argent, 3,5 millions $ fut dépensé pour le transport en commun tandis que 12,8 millions $ a servi pour couvrir les frais d’opération générale de la Ville.

L’Administration municipale recommande maintenant de verser 2 millions $ supplémentaires provenant du fédéral dans le Programme de bourse de relance économique municipale. Ce programme a pour but d’aider les petites entreprises et les organismes communautaires à commencer de nouveaux projets.

Une pandémie qui touchera aussi les finances de 2021

Regina souhaite également voir la création d’une réserve pour permettre la relance une fois la pandémie terminée.

La Ville prévoit que la COVID-19 aura un impact de 8 millions $ à 12 millions $ en 2021. La réserve proposée permettrait de couvrir les coûts de fonctionnement liés au virus. Des coûts qui ne se répéteraient pas lors des années subséquentes.

Le conseil exécutif de Regina discutera des finances de la Ville lors d'une rencontre qui aura lieu mercredi.

Avec les informations de Heidi Atter