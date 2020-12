Du 2 au 4 juillet, une première marée sera guidée par Klô Pelgag, celle de Tire le Coyote suivra du 5 au 7 juillet et c'est Louis-Jean Cormier qui dirigera la dernière, du 8 au 10 juillet.

Chaque marée accueillera également cinq autres artistes et sera clôturée par un concert réunissant ces cinq artistes ainsi que l'artiste passeur.

Le directeur général et artistique du festival, Alan Côté, estime que cette formule sera gagnante puisqu'elle permettra d'accueillir les artistes et les festivaliers en trois vagues, plutôt que d'un seul coup.

Au début, on parlait de bulles, les fameuses bulles de la COVID, parce que c'est tellement simple à expliquer... mais c'est tannant les bulles. Finalement, les marées, ça s'explique! Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Je me suis donné comme défi d'impliquer les passeurs dans la direction artistique, donc dans notre choix des cinq autres artistes qui les accompagneront dans les marées. Il y a plein de paramètres, on veut avoir un équilibre homme-femme, on veut avoir des couleurs différentes , précise Alan Côté.

Il assure également que toutes les mesures sanitaires qui seront en place l'été prochain seront respectées.

Alan Côté est le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée (archives). Photo : Ici radio-canada

L'été dernier, l'équipe de Petite-Vallée avait dû annuler l'événement et reporter le 38e Festival en chanson à 2021. Malgré tout, une trentaine d'événements avaient eu lieu, notamment de façon virtuelle.

On a développé nos propres outils, notre façon de faire, on a toute une nouvelle façon d'accueillir notre monde et l'année passée on l'a fait avec des moyens rudimentaires, mais là on est en train de faire en sorte qu'on va avoir une belle cabane en bois pour accueillir les festivaliers et leur expliquer nos conventions COVID , se réjouit Alan Côté.

Une série de concerts au coucher de soleil seront notamment offerts sur l’esplanade du Théâtre de la Vieille Forge, et un chapiteau pouvant accueillir 250 personnes sera érigé à Grande-Vallée en cas d’intempéries.

Le spectacle de la petite école de la chanson avec Isabelle Boulay est toutefois reporté à nouveau, en 2022.

On ne voulait pas gaspiller tout le travail fait en amont l'année passée, la recherche, les arrangements vocaux. Tout était prêt, les répétitions avaient débuté... donc on a reporté Isabelle Boulay , explique Alan Côté.

Les billets pour les spectacles des artistes passeurs et les spectacles de clôture des marées sont en vente dès mardi midi. La programmation complète sera dévoilée à la fin février.