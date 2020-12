Volte-face à Shawinigan : les élus abolissent le coût de 50 $ pour réserver une demi-glace

Les conseillers municipaux ont pris cette décision lundi, a déclaré le directeur du Service des communications de la Ville de Shawinigan, François St-Onge.

Il affirme que les élus n’avaient pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le tarif de 50 $ plus taxes et qu’ils l’ont fait lors de leur séance de travail.

Les conseillers municipaux ont renversé la décision notamment en raison du contexte de la pandémie, a expliqué François St-Onge, parce qu'il n'y a pas énormément d'activité disponibles pour la population .

On a un règlement qui dit qu'il doit y avoir un tarif quand on veut louer une place et sur cette base-là que le service des loisirs a établi ce tarif pour une demi-glace, dit-il. C'est le conseil qui avait le pouvoir de décider de la tarification si on voulait changer la tarification.

Un maximum de 10 personnes qui habitent sous un même toit pourront se retrouver ensemble sur la demi-glace.

Le service est offert à partir de vendredi aux résidents de Shawinigan et à ceux de Saint-Boniface.

Les citoyens devront faire leur réservation en ligne pour obtenir du temps de glace aux arénas Grand-Mère, Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto, situés à Shawinigan. Ils peuvent aussi appeler à la Ville pour avoir de l'information.

Les résidents pourront y faire du patinage libre et pratiquer leurs habiletés en hockey. Il y a aura un but par demi-glace.

La Ville de Shawinigan a aussi précisé ce qui sera permis sur les patinoires extérieures. François St-Onge affirme que les citoyens pourront y faire du patinage libre. Il a aussi déclaré que les gens pourront aussi amener un bâton et une rondelle et faire des passes à deux, ce qui n’est pas permis dans d’autres municipalités.

Ouverture de la patinoire Bleu blanc bouge à Trois-Rivières

La patinoire réfrigérée Bleu blanc bouge, située au parc du Cardinal-Roy, sera accessible au public dès ce mardi.

Les citoyens qui souhaitent profiter de cette patinoire doivent effectuer une réservation en ligne.

Un maximum de 25 personnes peuvent se trouver sur la glace en même temps et seul le patinage libre y est permis.

L’accès à la patinoire qui a été construite grâce au financement de la Fondation des Canadiens pour l'enfance est gratuit.