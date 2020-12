Deuxième éclosion de COVID-19 : Val-d’Or ne réduit pas ses services

Selon le maire Pierre Corbeil, l’heure est à la vigilance afin de s’assurer que la situation ne prenne pas de l’ampleur au cours des prochains jours.

On suit de près ce qui se passe sur le terrain et dans nos installations, souligne-t-il. S’il le faut, on va s’adapter et prendre des dispositions pour que nos citoyens ne soient pas embarqués dans la propagation du virus, mais pour l’instant, ce que la Santé publique nous demande, c’est d’attirer l’attention des citoyens et de rappeler l’importance d’être très vigilants.

Le maire ajoute que des scénarios sont à l’étude pour limiter l’accès à tous les édifices municipaux.

On a des plans avec des gardiens de sécurité qui pourraient s’assurer que de nouvelles règles soient respectées. Mais va-t-on devoir les mettre en place? Ça va dépendre des directives de la santé publique et du gouvernement , précise-t-il.

Même si la vie suit son cours à Val-d’Or, des organisations comme le hockey ou le soccer mineur ont suspendu temporairement leurs activités au cours du dernier week-end, une initiative que salue le maire Corbeil.

Ça démontre le niveau de responsabilité de chacun de nos organismes. Nos clubs sportifs sont attentifs et, quand une situation se présente, ils prennent des actions.

Le maire de Val-d’Or invite enfin la population à ne pas s’asseoir sur les lauriers, même si la situation de l’Abitibi-Témiscamingue fait l’envie des autres régions du Québec.