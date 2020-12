La pêche au homard commence finalement au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

Les pêcheurs de homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ont pris la mer sans heurts, mardi matin, après plus d’une semaine d’attente.

De mauvaises conditions météorologiques ont retardé l’ouverture de la pêche qui devait avoir lieu le 30 novembre.

Le ministère fédéral des Pêches et des Océans réglemente le début et la fin de la pêche commerciale. Le pêcheur Roger LeBlanc demande plus de souplesse de sa part pour éviter de tels retards.

La date pourrait être jouée avec au commencement. Nous avons perdu une semaine. Tous les ans, deux jours avant, c’est souvent deux à trois jours avant que la saison commence qu’il fait beau , affirme Roger LeBlanc interrogé au quai de Meteghan.

Son homologue Lex Brukovsky demande au ministère de prévoir l’ouverture de la pêche une semaine plus tôt, ce qui donnerait plus de temps pour disposer de conditions météorologiques favorables.

Il s’agit de la zone de pêche 34 qui s'étend de Barrington à Digby et qui inclut la baie Sainte-Marie.

Depuis quelques semaines, un conflit oppose les pêcheurs autochtones et non autochtones dans cette région, ce qui causait des inquiétudes sur le début de la pêche commerciale. La présence policière était plutôt discrète mardi matin au quai de Meteghan. L'accès au quai est également restreint aux pêcheurs.

Avec des renseignements d’Héloïse Rodriguez