De nombreux retards pour des chantiers de la Ville de Sherbrooke

Parmi ces projets reportés, on retrouve le lien cyclable sur la 12e Avenue entre la rue Brûlotte et l'autoroute 610, le passage pour piétons en pavé uni à l'intersection des rues King Ouest et Belvédère, la réfection de la rue Brûlotte entre la 12e Avenue et la rue Louise ou encore celle de la rue de l'Église.

Parmi ces sept projets, 2 sont menés par la Ville et 5 par des firmes externes pour un montant total de 6,1 millions de dollars. D’ailleurs, certains projets confiés à des firmes externes coûtaient plus cher que prévu, explique Philippe Côté, chef de division de la voirie à la Ville de Sherbrooke.

Visiblement, les entrepreneurs avaient beaucoup de travaux cette année. Quand on allait en appel d’offres, c’était un peu tard et les prix dépassaient nos estimations. [Dans certains cas], on a préféré retourner à la table à dessin et retourner en appel d’offres plus tard avec quelques modifications , souligne-t-il.

En 2020, un total de 119 chantiers étaient prévus sur le territoire de la Ville. De ce chiffre, 7 ont été repoussés, comme il a été mentionné plus haut. De plus, 14 (tous des chantiers confiés aux équipes internes de la Ville) ont dû faire face à des retards.

Début 2021, on va travailler à améliorer la situation. Ce n’est pas que l’impact COVID, mais c’est une combinaison de facteurs. , fait savoir Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke.

Ce qui a nui, outre la COVID, il y a évidemment les périodes de vacances et les étapes entre chaque corps de métier qui se présentent sur un chantier , poursuit-elle.

Des pistes de solution comme l’ajout de postes permanents au sein de la Section de la construction, l’assistance d’équipes externes lors des périodes plus achalandées ou encore une optimisation des délais entre les étapes de construction et un rebalancement entre les chantiers dans les secteurs ruraux et urbains sont aussi envisagés ont été envisagés.