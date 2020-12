Un café de Victoria nourrit les moins fortunés de la capitale

Il est possible de commander un repas en ligne au Red Cedar Cafe. Il faut simplement y faire son choix et y entrer son adresse. La facture varie en fonction du revenu du client.

Le café à but non lucratif a ouvert ses portes au printemps quand la pandémie est survenue en Colombie-Britannique. Il a pour objectif d'offrir des repas nutritifs grâce principalement à des dons.

Au départ, le Red Cedar Cafe préparait environ 150 repas par semaine. Neuf mois plus tard, l’organisme dirigé par des bénévoles est en expansion et cuisine dorénavant près de 2500 repas par semaine. Les bénévoles travaillent dans des locaux situés à l’hôtel Comfort Inn and Suites ainsi qu’à l’ancien Paul’s Motor Inn sur la rue Douglas.

La directrice générale, Liz Maze, estime que près de 45 000 repas ont été livrés par les bénévoles depuis le début du projet. La priorité est donnée aux personnes âgées, aux personnes à faibles revenus ainsi qu’aux personnes avec un handicap ou en isolement.

Le café Red Cedar ne dort jamais. Les fêtes peuvent être un moment difficile pour les gens et nous voulons réduire le stress par tous les moyens possible , explique-t-elle.

Liz Maze espère que, dès le début de la nouvelle année, le café sera en mesure d’offrir des places assises pour permettre aux gens de briser leur isolement social en leur donnant l’occasion de partager un dîner dans un environnement contrôlé qui respecte les mesures sanitaires.

Notre espoir, c’est simplement d’ouvrir nos portes pour offrir un repas santé et nutritif. Liz Maze, directrice générale, Red Cedar Cafe

Le café réussit à mener à bien sa mission grâce à la générosité de donateurs, mais également grâce à la participation de la Ville qui lui a octroyé 10 000 $ cet été.

Le district régional de la capitale a également engagé du personnel afin de pouvoir fournir des repas aux personnes en situation d’itinérance de la région. Avec six autres organismes communautaires, le café Red Cedar parvient donc à fournir 1000 repas par semaine. Ceux-ci sont livrés aux citoyens vivant dans des tentes et dans les parcs.

Pour plus d'informations sur le café, pour y commander un repas ou pour y faire du bénévolat, il suffit de visiter le site redcedarcafe.ca  (Nouvelle fenêtre) ou de composer le 778-817-0395.

Avec les informations de On The Island