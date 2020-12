Sherbrooke prévoit un surplus budgétaire de plus de 28 M$ pour 2020

Ce montant comprend un surplus d’environ 12,4 millions de dollars ainsi que les 16 millions de dollars octroyés à la Ville par les deux paliers gouvernementaux.

Même si la Ville de Sherbrooke a dû faire face à des pertes de revenus de 7,7 millions de dollars cette année en raison de la COVID-19, la Ville a pu dégager des sommes en ce contexte de pandémie, explique Nathalie Lapierre, directrice du Service des finances à la Ville de Sherbrooke, lors du conseil municipal de lundi

Tout l’appareil municipal s’est mis en mode réactif. Rapidement, dès qu’on a été mis en télétravail, toute la direction et l’organisation municipale a généré un plan d’action pour économiser des sommes afin de contrer l’effet de perdre ces revenus. Ce plan d’action nous a permis d’économiser 4,6 millions de dollars , indique-t-elle.

D’autres économies ont été générées par des décisions gouvernementales. Certaines décisions gouvernementales nous ont permis de générer des économies de 3,8 M$, comme la diminution des taux d’intérêt ou l’annulation des événements , poursuit-elle.

La Ville a également pu bénéficier de plus de 11,4 millions de dollars de revenus exceptionnels, dont 5,7 millions de dollars de revenus d’Hydro-Sherbrooke, des revenus provenant de taxes ou encore de la cryptomonnaie.