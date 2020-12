Le Cirque Éloize fait du cinéma

Cette production est une incursion dans l’esprit de sept chorégraphes aux univers très différents. Ivanie Aubin-Malo, Virginie Brunelle, Claudia Chan Tak, Christian Garmatter, Axelle Munezero, Manuel Roque et Edgar Zendejas donnent vie à de courtes pièces de six à huit minutes, où se mélangent la danse et les arts du cirque.

Pour ce film réalisé par Lilli Marcotte, le Cirque Éloize a travaillé avec le metteur en scène et directeur artistique Benoît Landry. Il y a aussi toute une portion documentaire, on a suivi le processus et on les a interrogés. La réalisatrice leur a posé des questions au sujet de leur travail et du thème de la joie. C’est vraiment un film et non une captation de spectacle ,explique Benoît Landry en entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer.

Les billets se vendent 15 $. Tous les revenus seront versés à la Fondation Éloize, organisme à but non lucratif qui vise à contribuer au développement des arts de la scène. Le film pourra être visionné du 23 décembre 2020 au 6 janvier 2021.