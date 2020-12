Que signifie la hausse du taux de positivité à la COVID-19 en Alberta?

Le taux de positivité est le pourcentage de tests de dépistage du virus qui cause la COVID-19 qui donnent un résultat positif. En Alberta, le taux de positivité a battu un record vendredi en affichant 10,61 %. Autrement dit, ce jour-là, plus d’un Albertain testé sur 10 était porteur du SRAS-CoV-2.

C’est un triste jalon qui devrait tous nous préoccuper , a alors déclaré la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw.

Formule du taux de positivité : Nombre de tests positifs divisé par le nombre de tests analysés multiplié par 100 = Taux de positivité en pourcentage.

La moyenne mobile (moyenne sur 7 jours) du taux de positivité, calculée vendredi pour la dernière fois, était de 9,06 %.

À titre de comparaison, l’Ontario rapporte des taux quotidiens allant de 3,9 % à 4,7 % depuis une semaine. Le Québec enregistre des taux de 3,9 % à 6,6 % pour la même période.

Lundi, la Saskatchewan affichait un taux de positivité élevé de 9,12 % avoisinant celui de l’Alberta. Le Manitoba a le taux le plus élevé avec un taux moyen de 13,7 % pour les cinq derniers jours.

La progression du taux albertain est néanmoins très très préoccupante , selon le Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste à l’Hôpital Saint-Boniface.

Un taux de positivité au-dessus de 5 % est considéré comme élevé, ce qui peut indiquer que beaucoup de cas ne sont pas dépistés , selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ça veut dire que parmi ceux qui ne se font pas tester, il y a certainement des cas, probablement des centaines de cas , dit le Dr Lagacé-Wiens.

Ce que vous allez voir, c’est une explosion de cas parce qu’il y a un tellement grand réservoir de gens qui ne savent pas qu'ils sont infectés. Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste, Hôpital Saint-Boniface

L’Alberta n’a pas enregistré un taux de positivité sous 5 % depuis le 31 octobre.

La première série de restrictions de l’automne, ciblant surtout quelques grandes villes, a été introduite le 12 novembre. Des restrictions supplémentaires ont été annoncées le 24 novembre.

Taux de positivité quotidien du SRAS-CoV-2 en Alberta (en gris) et moyenne mobile sur sept jours (en bleu). Photo : Radio-Canada

Un avertissement passé inaperçu

Un taux de positivité élevé est moins inquiétant lorsqu’il est dû à une ou deux éclosions connues qui touchent seulement quelques régions, selon le Dr Lagacé-Wiens.

Cependant, en Alberta, toutes les régions affichent des taux de positivité au-dessus de 5 % et plus de 80 % des cas sont d’origine inconnue.

On n’en a peut-être pas fait assez à ce point-ci. On aurait dû faire une intervention un peu plus considérable quand on approchait du 5 % , croit le microbiologiste.

L’ OMS Organisation mondiale de la santé recommande aux gouvernements de ne pas commencer leur déconfinement tant que le taux de positivité n’est pas resté sous 5 % pendant au moins deux semaines.

Un porte-parole précise toutefois que d’autres facteurs doivent être pris en compte pour décider si le temps est venu d’imposer des restrictions supplémentaires dans une province qui n’est pas confinée.

Ces facteurs incluent par exemple le nombre de tests effectués, la capacité de tracer les contacts et la capacité du système de santé.

Services de santé Alberta (AHS) est présentement à la recherche de bénévoles pour tenter de reprendre le contrôle du traçage de contacts qu’elle a partiellement abandonné après avoir accumulé un retard trop important.

Lundi, le taux de positivité en Alberta était de 8,5 %. Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs avec la COVID-19 a cependant grimpé à 108.

Au printemps, la Dre Hinshaw avait dit que le nombre d’hospitalisations aux soins intensifs deviendrait inquiétant s’il dépassait 70. Ce cap a été franchi le 24 novembre. AHSServices de santé Alberta a entamé des démarches pour libérer des lits d'hôpitaux supplémentaires la semaine dernière.

Nous considérons une variété de facteurs avant d’instaurer toute restriction. Il est essentiel de faire baisser le taux de positivité. C’est un des facteurs que nous surveillons de près , commente le porte-parole de Santé Alberta, Tom Mcmillan, dans un courriel à Radio-Canada.

En réponse à une question lors du point de presse de lundi, la Dre Hinshaw a dit que les mesures présentement en place ne seront probablement pas suffisantes pour freiner la hausse des cas.

Elle a laissé entendre que son équipe présenterait bientôt des recommandations pour des restrictions supplémentaires au gouvernement Kenney.