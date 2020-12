Des emprunts d’environ 67 millions de dollars à Saguenay

Ces sommes serviront à la réalisation de projets contenus à l’intérieur du plan triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023, adopté la semaine dernière lors du dépôt du budget.

Le PTI pour les trois prochaines années totalise 71,1 millions de dollars.

Les projets inclus au PTI concernent des investissements pour la réfection du réseau routier à hauteur de 30 millions de dollars et des infrastructures d’aqueduc et d’égout totalisant 7 millions de dollars.

Concrètement, la Ville souhaite déployer la première phase de la refonte de Place Nikitoutagan, à Jonquière, et aménager un débarcadère et un bâtiment sanitaire sur l’ancien terrain de la Consol, à La Baie.

Les règlements d’emprunt figuraient à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal plutôt chargée. Elle avait lieu à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19 et seule la mairesse, Josée Néron, la greffière, Caroline Dion, et le directeur général, Jean-François Boivin, étaient présents à l’hôtel de ville. Les conseillers municipaux participaient aux délibérations par vidéoconférence à partir de leurs résidences.

Querelle sur le pont

La question d’un emprunt de 6 millions de dollars amorti sur 20 ans pour des travaux de réfection du pont de Sainte-Anne, à Chicoutimi, a fait l’objet de vives discussions, comme ce fut le cas lors d’une séance précédente, alors que des conseillers de Jonquière se sont opposés à ce projet jugé incomplet.

Saguenay obtiendra une subvention gouvernementale de 2 millions de dollars pour la rénovation du pont de Sainte-Anne. Une demande a aussi été formulée dans le cadre du programme Véloce III du ministère des Transports du Québec.

Accusé par des élus de Chicoutimi de faire d’alimenter un esprit de guerre de clocher entre les deux arrondissements, le conseiller jonquiérois Kevin Armstrong a tenu à s’expliquer.

On nous avait toujours vendu ce projet-là comme un pont peint et pour utilisation par des véhicules d’urgence. Pourquoi je me suis opposé à ça? C’est parce qu’il n’y aura pas de peinture et pas plus de véhicules d’urgence. Kevin Armstrong, conseiller municipal à Jonquière

Le conseiller du district #3 a réfuté avec véhémence la thèse avancée par des élus de l’arrondissement voisin voulant que lui et ses collègues de l’arrondissement s’acharnent à bloquer systématiquement des initiatives provenant de Chicoutimi.

J’ai 32 ans. À la fusion municipale, j’avais 12 ans. La seule guerre de clocher que j’ai connue, c’est au hockey entre les Orioles et les Dynamos [...]. Je trouve ça un petit peu ridicule de parler de guerre de clocher , a-t-il imagé.

Kevin Armstrong croit que devant l’abondance de dossiers prioritaires à Saguenay, des discussions et des débats seront impératifs.

Les règlements qu’on passe actuellement, sont imposables sur tous les immeubles de la ville […]. Il va falloir se challenger sur des projets et il va falloir choisir , a enchaîné l’échevin, qui aimerait que les membres du conseil qui l’ont accusé d’entretenir des guerres de clocher de passer à un autre appel .

Le pont de Sainte-Anne nécessite des travaux importants. Photo : Radio-Canada

Le conseiller Simon-Olivier Côté est intervenu pour dire qu’il espère que le pont pourra être repeint le plus rapidement possible et qu’il ne s’agit là que d’une première phase de travaux.

La réfection et la remise en état de l’infrastructure sont évaluées à 15 millions de dollars.

Si on attend, on attend et on attend, ça va atteindre 25, 30 millions de dollars. On commence par la première phase et je pense que c’est un beau projet pour Chicoutimi , a déclaré le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay.

On s’en fout de la peinture. Elle viendra après. L’important, c’est de faire les réparations. Marc Pettersen, conseiller municipal à Chicoutimi

La mairesse Josée Néron est venue tempérer le débat en rappelant que l’investissement vise à maintenir ce lien crucial , le seul piétonnier, entre les rives nord et sud du Saguenay. L’ouvrage a été construit en 1931.

Enfin, le conseiller Michel Potvin, qui vient de claquer la porte de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) de la mairesse, a tenu à préciser qu’il n’y a pas d’esprit de clocher à Saguenay.

Michel Potvin doit préciser, en janvier, s’il a l’intention de se lancer dans la course à la mairie en novembre 2021.