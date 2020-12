Les territoires n’obtiendront pas les premiers vaccinshttps://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755305/yukon-tno-nunavut-vaccin-pfizer-moderna-transport

Bien que le Canada s'attend à recevoir jusqu’à 249 000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech selon les indications lundi du premier ministre Justin Trudeau, la logistique entourant la distribution fait en sorte que les territoires ne seront pas en mesure de les recevoir rapidement.

Le vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech doit être entreposé dans un congélateur à des températures de -80 à -60 degrés Celsius, ou un bac de congélation entre -90 à -60 degrés Celsius, un défi de taille pour le transport et l'entreposage vers les collectivités du Nord.

Le major général Dany Fortin, responsable de la distribution des doses de vaccin, a affirmé que les territoires avaient indiqué une préférence pour d’autres types de vaccins en raison de la complexité associée à la distribution du vaccin Pfizer .

Justin Trudeau a néanmoins assuré que les habitants des territoires pourraient être vaccinés dans les premiers mois de 2021 au cours desquels trois millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna sont attendues.

Nous avons travaillé de très près avec les premiers ministres des territoires du Nord, ainsi qu’avec les leaders autochtones du pays. Nous savons qu’il s’agit d’une population prioritaire. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, Michael Patterson, a indiqué s’attendre à recevoir plutôt des vaccins Moderna en raison des difficultés de distribution du vaccin Pfizer/BioNTech.

La ministre de la Santé des Territoires du Nord-Ouest, Julie Green, a indiqué sur les réseaux sociaux sa préférence pour le vaccin Moderna en raison, également, de la logistique entourant le transport en l'entreposage.

Du côté du ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, on indique attendre plus de détails sur la distribution des vaccins aux provinces et aux territoires avant d'informer la population sur la campagne à venir de vaccination.

Les autorités de ce territoire ont l'intention de mettre en priorité les aînés, les résidents des soins de longue durée, les employés de première ligne du secteur de la santé et les communautés autochtones, rurales et isolées.

D'après des informations de Chris Windeyer