Une BD sherbrookoise sous le signe de la diversité de genre

Colin Effray vient de publier une deuxième bande dessinée, le Feu des Jours. Un conte métaphorique racontant une profonde quête personnelle. Le personnage principal, Iel, est foudroyé par un malaise et quitte la maison familiale pour un périple inimaginable et inouï. Iel est une personne non binaire et Colin s'identifie également ainsi, c'est-à-dire en dehors de la binarité homme et femme.