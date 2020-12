Sit-in à l'Université d'Ottawa : deux hommes viennent confronter les manifestants

Les deux hommes, qui refusaient de porter un masque, se sont introduits dans le pavillon peu avant 14 h lundi pour injurier les manifestants antiracisme, les traitant de communistes et leur lançant des insultes à caractère antisémites.

Deux hommes se sont introduits dans le pavillon pour injurier les manifestants antiracisme. Photo : Instagram

Ils étaient très agressifs dans leurs paroles et dans leurs comportements , affirme Jamal Koulmiye, l’un des manifestants.

C’était vraiment inconfortable pour tout le monde qui était ici, et on se sentait vraiment mal, mais on a réussi à calmer la situation , affirme Judy El-Mohtadi, qui participe également au sit-in.

Le fait que l’université ne nous ait pas encore répondu a donné l’opportunité à des personnes comme ça de venir ici causer du tort et de nous dire des choses comme ça. Le silence de l'université les encourage dans notre opinion. Judy El-Mohtadi, participante au sit-in

La confrontation a duré une dizaine de minutes puis les deux hommes sont partis d’eux-mêmes. Ils ont ensuite été interpellés par le Service de la protection de l'université qui leur a demandé de quitter les lieux.

Certains des manifestants se sont vraiment sentis attaqués lors de l’altercation. C’était clair que ces deux hommes étaient là pour causer des problèmes , affirme Jamal Koulmiye.

Judy El-Mohtadi et Jamal Koulmiye participent au sit-in pour demander des actions concrètes contre le racisme à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

La direction de l’université dit prendre cet incident très au sérieux et que le Service de la protection mène en ce moment une enquête.

La perturbation de ce sit-in pacifique est inquiétante et inacceptable , affirme dans un courriel Isabelle Mailloux-Pulkinghorn, gestionnaire de relations avec les médias de l’université. Nous sommes une seule et même communauté et nous condamnons sans équivoque le comportement et le langage de deux personnes qui n'appartiennent pas à notre communauté universitaire.

Une manifestation qui dure depuis trois jours

Les étudiants occupent l’entrée du pavillon où se trouve le bureau du recteur Jacques Frémont depuis maintenant plus de 72 heures, mais n’ont eu jusqu’à maintenant qu’une rencontre virtuelle, vendredi, avec le nouveau conseiller spécial de l'université en matière de lutte contre le racisme et d'inclusion.

Les manifestants de la Coalition contre le racisme de l’Université d'Ottawa (UdO) ont passé la nuit à l'intérieur du pavillon Tabaret, où se trouvent les bureaux de la direction. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Ils exigent de rencontrer le recteur et veulent que la direction de l'université mène des actions concrètes pour mettre fin au racisme sur le campus.

Dans un courriel, la direction de l'université dit respecter le droit des étudiants à manifester de pacifiquement, et affirme qu’elle étudiera attentivement la meilleure façon d'aborder et d'intégrer les recommandations, ainsi que les recommandations des autres étudiants, du corps professoral et du personnel qui ont été faites au cours de la dernière année .

Des propos qui sont insuffisants selon les manifestants qui n’ont pas l’intention de quitter les lieux, tant qu’ils n’auront pas rencontré le recteur Jacques Frémont.

Avec les informations de Jean-François Poudrier