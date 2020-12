Joe Biden nommerait un premier Afro-Américain à la tête du Pentagone

La nouvelle, initialement annoncée lundi soir par le site Politico, a ensuite été confirmée par plusieurs médias américains, dont le New York Times et le Washington Post.

Jusqu'ici, les sources des médias américains voyaient Michèle Flournoy, sous-secrétaire à la Défense dans l'administration Obama, comme la favorite. Celui qui a dirigé le commandement central américain (CentCom) de 2013 jusqu'à sa retraite, en 2016, ne faisait même pas partie de la liste des candidats les plus susceptibles d'être sélectionnés.

Le président désigné, qui a pourtant annoncé les postes clés liés à la sécurité nationale il y a deux semaines, a tardé à prendre sa décision pour ce poste fatidique. Il a indiqué dans la journée qu'il annoncerait son choix vendredi.

Puisque le général à la retraite Austin, 67 ans, a quitté l'armée il y a moins de sept ans, il devrait, si l'information se vérifie, recevoir une autorisation spéciale du Congrès, comme cela avait été le cas pour James Mattis, son prédécesseur au Centcom, qui a été le premier secrétaire à la Défense dans l'administration Trump.

Sa nomination pourrait rencontrer une certaine résistance chez des élus qui préféreraient voir un civil assumer la responsabilité des forces armées américaines. Les progressistes pourraient en outre lui reprocher sa présence au sein du conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont le fabriquant d'armes Raytheon Technologies.

Le général quatre étoiles a souvent fait figure de pionnier : il a par exemple été le premier Noir à commander une division de l'armée et le premier aussi à diriger le CentCom, la branche de l'armée responsable des opérations américaines au Moyen-Orient.

Outre le nom Michèle Flournoy, ceux qui ont semblé revenir le plus souvent dans les principaux médias au cours des dernières semaines sont ceux de Tammy Duckworth, sénatrice de l'Illinois et vétérane de la guerre en Irak, Jeh Jonhson, secrétaire à la Sécurité intérieure sous Barack Obama et ancien conseiller juridique du Pentagone, et Jack Reed, sénateur du Rhode Island et capitaine de l'armée à la retraite.

Michèle Flournoy aurait aussi elle aussi établi un précédent si elle avait été nommée, en étant la première femme à diriger le Pentagone, tout comme Tammy Duckworth.

Selon Politico, le président désigné a fait l'objet de pressions pour nommer un Afro-Américain à la tête du Pentagone, mais les médias font état de multiples pressions exercées sur le président désigné de la part de différents groupes qui espèrent faire avancer certaines nominations.

Plus tôt dans la journée, Joe Biden a annoncé la nomination des membres son équipe de la santé, dont le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, comme secrétaire à la Santé, la Dre Rochelle Walensky comme directrice des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), et le directeur de l’Institut des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, qui ajouterait à ses tâches le rôle de conseiller principal du président sur la COVID-19.