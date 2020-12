L’émission jeunesse ONIVA! revient en force sur les ondes de Radio-Canada. Dès le 10 janvier, la série télévisée fait peau neuve avec un format plus court, 18 épisodes et thèmes inédits, et un nouveau segment « Bouge ta vie! », dont les animateurs, Mélissa Cassista et Émanuel Dubbeldam, sont particulièrement fiers.