Les expulsions de locataires sont en hausse en Ontario, selon une députée

C’est d’ailleurs le cas de Julie Campagna. Elle affirme être dévastée et stressée parce qu'elle ne sait pas où elle va vivre maintenant qu'elle a été expulsée de sa maison de location.

Elle affirme avoir été appelée pour une audience d'expulsion virtuelle qui a eu lieu en octobre. Elle explique que sa connexion internet est tombée en panne durant l’audience. Selon elle, le tribunal affirme qu’elle a abandonné l'appel. Elle affirme avoir été expulsée de son logement suite à cette panne.

C’est en raison de situations comme celle de Mme Campagna que Mmes Gretzky et Colombo demandent au gouvernement d'imposer un moratoire sur les expulsions.

Les audiences se déroulent en ligne

Selon elles, le fait que les audiences se déroulent en ligne représente un obstacle pour de nombreuses personnes.

Nous constatons que des expulsions massives ont lieu dans toute la province parce que les gens ont des difficultés à accéder à ces audiences virtuelles , selon Mme Gretzky. Elle ajoute que certaines de ces audiences se retrouvent dans les boîtes de pourriel des destinataires. Parfois même, au moment où ils l'apprennent, l'audience a déjà eu lieu et une décision a été prise contre eux en leur absence, dit-elle.

Selon Mme Colombo, les personnes les plus touchées par ces expulsions sont les personnes à faible revenu, les familles monoparentales, les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie et ceux qui n’ont pas l’anglais comme langue maternelle.

Mme Colombo affirme craindre que les personnes qui sont expulsées se retrouvent à la rue en raison des règles sanitaires présentement en vigueur. On nous dit que l'endroit le plus sûr pour l'instant est de rester à la maison. Et donc, quand vous n'avez pas de maison, le niveau de risque [de contracter la COVID-19] augmente. [...] Je pense que nous devons empêcher ces expulsions pour le bien de la santé publique.

L'interdiction provinciale d’expulser des locataires incapables de payer leur loyer a été levée en août.

Depuis lors, la Commission de la location immobilière (Landlord and Tenant Board - LTB) a prévu des milliers d'audiences d'expulsion entre novembre et janvier, a déclaré Kenneth Hale, directeur juridique du Advocacy Centre for Tenants Ontario, un centre qui fournit une aide juridique aux locataires à faible revenu et des ressources aux personnes menacées d'expulsion.

Selon M. Hale, dès que l'interdiction d'expulsion a été levée, le conseil a commencé à multiplier les expulsions et à organiser des dizaines et des dizaines d'audiences par jour, toutes par vidéoconférence. Il affirme qu'aucune aide n'est fournie à ceux qui n'ont pas un accès adéquat à la technologie - un problème fréquent pour les locataires à faible revenu.

Nous avons entendu parler de personnes qui devaient mener des audiences depuis des téléphones publics. D’autres étaient assises dans leur voiture en attendant l’audience , a déclaré M. Hale.

Je pense que des questions supplémentaires doivent être posées lorsque les locataires ne se présentent pas, pour savoir pourquoi ils ne sont pas là , ajoute Mme Colombo.