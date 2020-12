Des infirmières supplient les Néo-Brunswickois de limiter les rassemblements à Noël

Nos hôpitaux sont déjà pleins. Si nous avons une troisième vague 14 jours après Noël, je ne sais pas ce qui va arriver , lance Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) en entrevue au Téléjournal Acadie, lundi soir.

À la veille du temps des Fêtes, elle lance ce message aux Néo-Brunswickois.

Ne mettez pas les personnes qui sont à risque déjà, encore plus à risque. On ne tiendra pas le coup. Il faut que les personnes nous aident. Il faut qu'elles suivent les directives de la santé publique , dit Maria Richard, la voix brisée par l'émotion.

Une situation insoutenable

Au cours des deux dernières années, les infirmières du Réseau de santé Vitalité et du Réseau de santé Horizon ont effectué respectivement 153 000 et 187 000 heures supplémentaires, indique-t-elle.

En une semaine, une infirmière peut être appelée à travailler près de 80 heures et parfois 24 heures de suite, selon son expérience et ses observations.

Les infirmières sont épuisées mentalement et physiquement. Il ne faut pas se le cacher : elles maintiennent le système et elles le maintiennent avec le surtemps , expose l'infirmière en santé publique.

Pour être honnête avec vous, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir le coup. La pandémie est en train de faire déborder le vase. Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick

Selon le syndicat, cette situation est insoutenable et les conséquences sont bien présentes. En 2019 et 2020, 400 infirmières, soit 5 % des membres du SIINBSyndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick , ont fait un arrêt de travail pour cause de maladie.

L'urgence de trouver des solutions

Le premier ministre Blaine Higgs soulignait déjà en janvier que le système de santé était en crise. Même si les données sur les hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province sont enviables, la gestion de la pandémie pèse lourd.

On a besoin des infirmières pour faire le testing du COVID. Donc on va chercher des infirmières dans un département qui est déjà à court pour les mettre ailleurs et elles ne sont pas remplacées , explique Maria Richard.

L'infirmière en santé publique insiste sur l'urgence de trouver des solutions avant que la situation ne s'aggrave.

Ça fait effet boule de neige. Parce que les jeunes qui pensent faire carrière comme infirmières et qui voient la surcharge et l’épuisement, ça ne va pas les encourager, même si c’est une profession extrêmement valorisante.

Le premier ministre Blaine Higgs a réitéré cette année son intention de réformer le système de santé en profondeur.

