Québec demande aux hôpitaux de mettre en branle leur plan de délestage

Dans une directive transmise lundi matin aux PDG des CISSS et des CIUSSS du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) leur demande de mettre en branle leur plan de délestage pour faire de la place aux patients qui nécessitent des soins en raison de la pandémie, un peu comme ils l'ont fait au printemps dernier.

Ce plan, qui devra être transmis à Québec d'ici mardi midi, devra prévoir le report ou l'abandon progressif de rendez-vous et de d'opérations non urgentes afin d'atteindre le 17 décembre un certain nombre de lits ciblés COVID , qui varie d'un établissement à l'autre.

Les deux tiers de cette cible devront être atteints dès vendredi. Pour ce faire, un délestage à la hauteur de 50 % des activités régulières des blocs opératoires est probablement requis , estime le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux .

Les PDG des établissements du réseau ont été informés oralement de la directive dimanche soir.

Comme vous le savez, les hospitalisations sont en hausse et nous devons prendre des mesures pour éviter que les capacités hospitalières soient atteintes dans les prochaines semaines , a expliqué le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux dans un courriel transmis à Radio-Canada, lundi. La situation actuelle est très préoccupante.

Nous l’avons répété à de nombreuses reprises, il ne s’agit pas de décisions faciles à prendre. Toutefois, nous devons être responsables et nous préparer à ce que la situation épidémiologique nous montre. Robert Maranda, porte-parole du MSSS

Le réseau de la santé est très fortement sollicité. Encore lundi, le Québec a recensé 1577 nouveaux cas de COVID-19, en plus de 22 décès supplémentaires. Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, augmenté de 40 par rapport à la veille, avec un cumul de 818.

Or, le réseau de la santé doit actuellement composer avec l'absence de 6654 travailleurs de la santé en date d'aujourd'hui, souligne le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux dans son courriel.

Selon les chiffres fournis par le ministère, les 477 lits d'hospitalisation de la Cité-de-la-Santé de Laval sont occupés; il n'y en a pas un seul de libre. Les taux d'occupation sont aussi élevés ailleurs dans la métropole, atteignant 75 % dans les Laurentides, 79 % sur l'île de Montréal, 82 % dans Lanaudière et 84 % en Montérégie.

C'est ça qu'on est obligé de faire

Interrogé sur le sujet, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a admis lundi après-midi qu'il avait approuvé la directive de délestage, mais à contrecoeur.

Ça fait très longtemps qu'on le dit [que] ça va finir par avoir un impact sur notre système hospitalier, et malheureusement, on en a la preuve , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse destinée à présenter le plan de vaccination du gouvernement Legault, qui prévoit la priorisation des résidents en CHSLD.

Ce n'est pas de gaité de coeur, mais il faut être capable de soigner les gens de la COVID. C'est ça qu'on est obligé de faire en ce moment. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le ministre Dubé n'a pas dit combien de temps cette mesure serait maintenue. Au contraire, il a plutôt indiqué qu'à moins d'un revirement, le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux pourrait se voir obligé de demander aux établissements de santé de se délester de 70 % des activités régulières des blocs opératoires.

Jusqu'à maintenant, on était capables dans nos hôpitaux [...] de fonctionner à environ 80 % de notre capacité, a expliqué M. Dubé. Les annonces qu'on a faites ce matin, c'est qu'on se rabaisse à 50 %, et on va peut-être être obligés d'aller à 30 %. Ça, c'est des chirurgies et des rendez-vous qu'on est obligés de reporter.

Le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec a été le premier à faire connaître son plan de contingence, lundi. Son PDG, Martin Beaumont, calcule qu'environ 4000 rendez-vous ambulatoires et près de 300 interventions chirurgicales seront reportés ou annulés par semaine. Les personnes touchées par cette mesure seront contactées par téléphone.

Le délestage du printemps dernier avait déjà entraîné le report et l'annulation de nombreuses opérations. Quelque 130 000 Québécois attendent actuellement de pouvoir passer sous le bistouri, et ce, malgré un certain rattrapage effectué l'été dernier, entre la première et la deuxième vague de COVID-19.