Galt Ouest : la Ville fait machine arrière et gardera le feu du stationnement souterrain

La Ville de Sherbrooke a décidé de faire machine arrière et de garder le feu de circulation qui se trouve à l’entrée du stationnement souterrain du Centre Sherbrooke, situé sur la rue Galt Ouest. C’est la décision qui a été prise, lundi, lors d’une séance du conseil municipal.

Au printemps dernier, la Ville avait annoncé la construction d’un terre-plein central sur la rue Galt Ouest entre les rues Belvédère et Alexandre dans le cadre du projet de revitalisation du secteur.

Des commerçants du Centre Sherbrooke, autrefois la Place Belvédère, avaient alors fait savoir leur mécontentement, car cela supprimait l’accès au stationnement souterrain aux automobilistes provenant de l’ouest. De plus, il n’aurait plus été possible de sortir du stationnement pour se diriger vers l’est de la ville.

Vincent Bergeron, porte-parole du Centre Sherbrooke, se dit satisfait de la décision de la Ville de revoir ses plans d’aménagement.

Depuis le début, [le] Centre Sherbrooke était favorable au projet à 95 %, mais ce qui posait problème c’était la suppression partielle de l’entrée de stationnement et les conséquences de cela sur l’attractivité et l’accessibilité des commerces présents dans le centre commercial, indique-t-il dans un communiqué.

La solution mise de l’avant qui permet la sauvegarde de notre entrée de stationnement respecte la volonté de toutes les parties prenantes tout en respectant les principes mis de l’avant par la Ville dans ce projet à savoir le développement durable, la mobilité durable, la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers , poursuit-il.

Un virage à gauche sur Saint-Antoine

En plus du feu de circulation du stationnement souterrain qui restera en place, la nouvelle mouture du plan d’aménagement prévoit également l’aménagement d’une voie de virage à gauche en direction ouest à l’intersection de la rue Saint-Antoine.

Rien ne change toutefois concernant les voies cyclables unidirectionnelles qui seront construites de part et d’autre de la rue Galt Ouest. Cela signifie que les espaces de stationnement sur la rue Galt Ouest, entre les rues Belvédère Sud et Alexandre, seront supprimées.

Même si le porte-parole du Centre Sherbrooke indique que le centre commercial mettra une vingtaine de stationnements à la disposition des commerçants qui perdront ces places de stationnement au profit des voies cyclables, certains commerçants de la rue Galt Ouest ne digèrent pas de perdre des espaces de stationnement.

Une solution qui ne répond pas à tous les enjeux

Pour Benjamin Bureau, propriétaire de Meubles Bureau & Bureau, la révision du projet Galt Ouest ne répond pas à tous les enjeux. Je ne suis ni chaud ni froid. C’est une solution qui va répondre à certains enjeux, mais pas à tous. Je pense qu’on aurait pu faire mieux , lance-t-il en entrevue à l’émission Vivement le retour.

M. Bureau explique que son entreprise dispose de places de stationnements et qu’il sera capable de se débrouiller avec des places en moins. C’est sûr que ça ne répondra pas aux besoins des commerces avoisinants , ajoute-t-il.

Une autre préoccupation de Benjamin Bureau concerne le virage à gauche sur Saint-Antoine. On n’a pas encore de garanties qu’on a un accès pour les camions d’approvisionnement , redoute-t-il.

Un comité de travail sera d’ailleurs mis sur pied dès le mois de janvier afin d’accompagner les commerçants et trouver avec eux des solutions de stationnement qui permettront à la clientèle d’accéder aux commerces situés du côté sud de la rue Galt Ouest .

L’appel d’offres et l’octroi du contrat sont prévus pour le printemps prochain. Les travaux de réaménagement de la rue Galt Ouest doivent débuter en mai 2021.