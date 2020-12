L'impôt foncier augmentera de 1,9 % en 2021 à Rimouski

Le compte de taxes foncières augmentera de 1,9 % en 2021 à Rimouski, soit d'environ 47 $ pour une résidence rimouskoise moyenne évaluée à un peu moins de 213 000 dollars. Cette augmentation s'inscrit dans le budget équilibré de la Ville adopté par le conseil municipal lundi soir et qui s'élève à près de 96 millions de dollars.

Le budget augmente donc d'un peu plus de 4 % par rapport à l'exercice financier de 2020 qui s'élevait à 91,6 millions de dollars.

Le budget de l'an dernier comportait une augmentation du compte de taxes foncières qui se chiffrait à 4,1 %, soit à près de 99 $ pour une maison moyenne.

Augmentation 2021du compte de taxes foncières Augmentation moyenne : 47 $ (pour une résidence évaluée à 212 727 $)

Compte moyen de taxes foncières en 2021 : 2556 $

Lors de la présentation du budget 2021 aux médias lundi après-midi, le maire Marc Parent a affirmé que Rimouski se situe dans une position enviable par rapport à des villes québécoises comparables.

Encore une fois cette année, Rimouski conserve le compte de taxes moyen le plus bas au Québec parmi les villes de catégorie semblable, de 45 000 à 55 000 habitants. Marc Parent, maire de Rimouski

On demeure également en première position quant au ratio d'endettement à la Ville de Rimouski si on la compare avec ces mêmes municipalités-là. Je crois sincèrement que ces résultats-là sont encore le fruit d'une saine gestion et confirment la bonne santé financière de Rimouski , poursuit-il.

Augmentation annuelle du compte de taxes foncières 2018 : 2,1 %, soit environ 48 $ pour une maison rimouskoise moyenne 2019 : 3,1 %, soit environ 71 $ pour une maison rimouskoise moyenne 2020 : 4,1 %, soit environ 99 $ pour une maison rimouskoise moyenne 2021 : 1,9 % soit environ 47 $ pour une maison rimouskoise moyenne

L'augmentation du compte de taxe foncière de cette année est la plus petite depuis l'élection du conseil actuel.

Impact de la pandémie de COVID-19

L'augmentation des dépenses de la Ville est en partie attribuable à la pandémie de COVID-19.

Les pertes de revenus et les dépenses additionnelles de la Ville attribuables à la pandémie se chiffrent à 1,37 million de dollars pour 2020.

Par exemple, des pertes de revenus ont été enregistrées du fait qu'un nombre restreint d'usagers seulement a pu profiter des installations municipales cette année.

Ces pertes et dépenses additionnelles sont toutefois compensées par une subvention de 3,73 millions de dollars reçue de la part de Québec en octobre dernier.

Le nombre d'usagers qui a pu profiter des installations municipales comme celles du Complexe Desjardins a fait chuter les revenus liés au nombre de billets d'entrée vendus (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Ces pertes liées à la pandémie pourraient toutefois augmenter en 2021, selon l'évolution de la situation sanitaire dans la région.

Les pertes financières en zone orange, comme nous l'étions la semaine dernière, c'était à 1,56 million [de dollars] et lorsque nous sommes en situation rouge, on est à une perte financière de 3,22 millions , explique à ce sujet le directeur des finances à la Ville de Rimouski, Sylvain St-Pierre.

Sylvain St-Pierre estime que l'aide de Québec est plus que bienvenue pour pourvoir le manque à gagner créé par la pandémie, mais que cela ne devrait pas combler tous les besoins. Il nous en reste pour faire un bout d'année, mais pas pour toute l'année , avance-t-il.

Rimouski, plus attractive que jamais?

Le maire Parent a également tenu à souligner l'attractivité de la ville auprès des acheteurs de propriétés.

Selon lui, quelque 1500 transactions immobilières se sont conclues jusqu'à maintenant cette année à Rimouski.

De ce nombre, un peu plus de 225 acheteurs proviennent de l'extérieur de Rimouski et un peu plus de la moitié de ce nombre de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent.

Le nombre de transactions immobilières a augmenté cette année à Rimouski et plusieurs acheteurs proviennent de l'extérieur de la région (archives). Photo : Dereck Doherty

Selon le maire, la disponibilité du service Internet haute vitesse à Rimouski et l'accessibilité du télétravail en ont convaincu plus d'un à venir s'installer dans la ville.

C'est sans contredit l'un des impacts directs associés à l'attractivité de la ville, les sommes qu'on a investies dans les dernières années par rapport à la mise en place aussi bien d'infrastructures de sports, de loisirs, et toute la question de la technologie de l'information qui permet vraiment d'accomplir son travail loin des grands centres , dit-il.

Des projets à finaliser

Une enveloppe de 32,7 millions de dollars est allouée à la réalisation du Programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023.

Ces fonds doivent permettre de compléter certains projets comme le remplacement du centre communautaire de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, la construction du centre de services animaliers de Rimouski et la fin des travaux de construction de la piste d’athlétisme.

Le centre de services animaliers doit être construit sur le terrain situé au 277 rue des Fabricants (archives). Photo : Ville de Rimouski

Une partie de ce montant doit aussi servir à la première phase de remplacement de la conduite principale d’amenée d’eau potable de la ville et au raccordement des réseaux d’aqueduc de Sainte-Blandine et Val-Neigette.

Le transfert de l'éclairage de rues au DEL et la rénovation de l'aérogare sont aussi prévus.

Par ailleurs, le Fonds écoresponsable d'environ 250 000 $ est de nouveau inscrit au budget cette année.