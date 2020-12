Toujours sans aide personnalisée : « À ce rythme-là, j'ai le temps de mourir 4 fois »

À ce rythme-là, j'ai le temps de mourir quatre fois en CHSLD , déplore l'homme de 44 ans, atteint de dystrophie musculaire. Je veux sortir d'ici, et je vais sortir d'ici par tous les moyens nécessaires.

Il y a plus de trois mois, Jonathan Marchand avait marqué les esprits en campant sous un chapiteau aux allures de prison, devant l'Assemblée nationale.

Jonathan Marchand devant l'Assemblée nationale, en août 2020 Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Après cinq jours, il avait accepté de rentrer au CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré, car il avait obtenu des concessions. On lui avait promis qu'un préposé lui serait dédié, huit heures par jour, entre autres pour lui permettre de sortir.

Or, cette promesse semble très complexe à mettre en oeuvre. Les enjeux sont à la fois légaux et organisationnels.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale est en analyse, par exemple, pour voir si des actes réservés aux infirmières pourraient légalement être posés à l'extérieur de l'établissement par un préposé formé.

Dans l'attente de ces réponses, rien n'a encore changé dans le quotidien de M. Marchand. La situation le frustre et l'inquiète. Depuis le début de la pandémie, il dit avoir passé quatre tests de dépistage de la COVID-19 à son CHSLD.

Pourquoi on s'entête à mettre ma vie en danger, la vie d'autres en danger, quand il y a des alternatives? Il faut en arriver à sortir du cadre actuel et à innover. Jonathan Marchand

Le CIUSSS jure avoir tout fait

Dans un courriel détaillé, le CIUSSS dit s'être mobilisé fait pour offrir l'aide promise à M. Marchand, malgré plusieurs embûches. À l'interne, trois préposés ont manifesté de l'intérêt pour l'accompagner.

Au moment où ces préposés auraient pu entrer en service, toutefois, c'est M. Marchand lui-même qui a suspendu les démarches : il exigeait aussi les services d'une infirmière, ce que le CIUSSS a accepté à raison d'une journée par semaine.

La porte-parole du CIUSSS, Annie Ouellet, admet toutefois que ces services étaient difficiles à mettre en place dans un contexte de pandémie et de rareté de main-d'oeuvre .

Le CIUSSS a donc proposé d'autres solutions à M. Marchand, comme aller vivre dans une résidence pour adultes ayant une déficience physique ou dans un CHSLD plus près du centre-ville pour lui permettre davantage de sorties .

Ces propositions ont été rejetées par M. Marchand, écrit la porte-parole.

Le CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

En réalité, M. Marchand fonde de l'espoir sur une seule solution pour quitter son CHSLD : l'assistance personnelle autodirigée.

Cette idée, qu'il défend depuis des années, vise à permettre aux adultes handicapés comme lui de rester à domicile en embauchant des assistants de vie.

Un projet de loi?

Pour y arriver, M. Marchand demande au gouvernement Legault de déposer rapidement un projet de loi. C'est le seul moyen, selon lui, de contourner le système de santé québécois, qu'il qualifie de barrière à l'innovation .

Le Code des professions ne permet pas à des assistants de vie de faire des actes qu'on dit protégés, tout en étant payés [...] Il y a aussi la Loi sur la santé qui fournit un cadre extrêmement rigide , dit-il.

Si on reste dans ce cadre législatif-là, jamais on ne va arriver à une solution. Jonathan Marchand

Un groupe de travail gouvernemental a d'ailleurs été mis en place en août dernier pour étudier cette idée d'assistance personnelle autodirigée. La dernière rencontre du comité est prévue la semaine prochaine.

Prématuré

Pour cette raison, la ministre responsable de Aînés et des Proches Aidants, Marguerite Blais, a décliné notre demande d'entrevue. C'est prématuré , indique son attachée de presse, Élizabeth Lemay.

Selon M. Marchand, qui participe au groupe de travail, un projet pilote pourrait voir le jour au coût de 7,3 millions de dollars annuellement. Cette somme permettrait à 70 personnes handicapées de retourner vivre à domicile, au Québec.

Quant à la gestion du projet pilote, M. Marchand souhaite qu'elle soit assurée par Coop Assist, un organisme à but non lucratif qu'il a lui-même fondé.