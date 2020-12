La campagne d’attractivité territoriale en Abitibi-Témiscamingue a été lancée avec pour but de mettre en valeur les avantages de la vie dans la région. Initiée à la demande des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, elle donne la parole à 25 personnes qui ont fait le choix de s’établir dans la région.

Ces 25 personnes ont été identifiées par leurs pairs comme les pépites de l’Abitibi- Témiscamingue , a indiqué le président de l’Agence d'attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue, Louis Bourget.

Les pépites

Les pépites sont des résidents de la région. Ils sont cinq à avoir été sélectionnés par territoire, c’est-à-dire Rouyn Noranda et les quatre MRC de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ils sont admirés par leurs pairs et sont des exemples d’intégration pour ces derniers, qui les ont d’ailleurs choisis. La campagne est compartimentée en capsules vidéo qui mettent à l’affiche les pépites, chacune sur leur territoire. Ils ont fait un travail remarquable. Même moi j’étais émue , lance Marie Aubry, une Française qui vient de découvrir sa capsule.

Elle est tombée amoureuse de Ville-Marie, où elle vit depuis quatre ans. Elle fait partie des pépites dont l’histoire et l’image sont utilisées pour convaincre le grand public de venir s’installer en Abitibi-Témiscamingue. C’est un ensemble de choses qui la retient dans la région.

C’est le travail, les amis, la qualité de vie. La tranquillité de vie aussi, qui était importante pour nous, explique-t-elle. On se sent privilégié de vivre ici , ajoute-t-elle, le sourire aux lèvres. Mme Aubry vit dans la région avec son conjoint, lui aussi un Français, qu’elle avoue avoir forcé à venir.

Nous avons fait le choix de nous installer ici après que je sois venue par hasard il y a une douzaine d’années. Marie Aubry, résidente de Ville-Marie

Le concept

Le concept de pépites vient de ce que les organisateurs de la campagne d'attractivité appellent l’ADN ou le pôle d’excellence de chaque territoire. Ce sont des comités composés de personnes qui œuvrent dans l’attractivité ou le développement de chacun des territoires qui ont aidé à trouver les pépites.

Ce sont des gens qui étaient impliqués, qui avaient quelque chose à dire. Des porte-voix , souligne le directeur marketing de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et responsable de la campagne, Martin Poitras. Cependant, il affirme qu’il n’y a pas véritablement eu de critères de sélection pour décider qui allait être une pépite ou non. Il s’agit juste de citoyens qui représentent bien le territoire et qui sont issus de divers milieux.