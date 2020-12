Des équipes de hockey junior s’inquiètent de leur financement

Le Rock de Timmins et les Lumberjacks de Hearst comptaient sur des tirages 50/50 en ligne pour renflouer les caisses ordinairement remplies par les spectateurs. Mais après une première collecte de fonds, les deux équipes se voient refuser une licence par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).

Avec un premier tirage en octobre, le Rock de Timmins a récolté 20 000 $ par l’intermédiaire de la compagnie Lotto Factory.

À cause de la pandémie, cette collecte de fonds était la principale rentrée d’argent de l’équipe, selon un des vice-présidents du Rock, Jason Kelly. C’est avec les séries éliminatoires que l’on fait tout notre argent, mais il n’y en a pas eu l’année dernière , déplore-t-il.

Un deuxième tirage était prévu en décembre, mais la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario a mis un frein à cette activité de financement. La compagnie Lotto Factory, basée au Nouveau-Brunswick, n'était pas inscrite au registre de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario .

Le financement en ligne est alors annulé pour le Rock de Timmins, mais aussi pour les Lumberjacks de Hearst qui disent vivre la même situation.

Nous essayons juste d'avoir un peu de revenus en ces temps difficiles et nous nous faisons arrêter. Nous sommes extrêmement prudents avec nos fonds, mais oui, il y a beaucoup d'incertitudes , avoue le président des Lumberjacks, Patrick Vaillancourt.

Avec la COVID, c’est une année financière particulièrement stressante. On ne peut pas avoir des supporters qui assistent à nos matchs donc on perd beaucoup d’argent comme c’est notre principale source de revenus. Il fallait qu’on soit créatif comme avec des collectes de fonds Ted Gooch, président du Rock de Timmins

L’équipe de la ligue junior de Timmins essaye alors de s’affilier à un fournisseur inscrit au registre de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario . Mais l’équipe n’est pas admissible à la loterie en ligne, car la majorité de ses joueurs ont plus de 18 ans.

Demande de changement des critères d'éligibilités

Les équipes de sports amateurs peuvent être éligibles si 50 % de l'équipe est âgée de moins de 18 ans. Dans ces circonstances, ce sont les fondations communautaires locales qui demandent souvent une licence de loterie pour des activités organisées à ces événements, plutôt que l'équipe elle-même , écrit par courriel la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario .

Dans notre équipe, il y a à peu près 50% de nos joueurs qui ont plus de 18 ans. Avoir une équipe avec seulement des mineurs ne serait pas viable. Jason Kelly, vice-président du Rock de Timmins

Quand on a lancé notre 50/50, on espérait passer à travers cette saison malgré les pertes liées à la COVID. Maintenant, on doit trouver d’autres solutions pour être viable pour cette nouvelle saison , explique le président du Rock de Timmins, Ted Gooch.

Cher Monsieur Ford, s’il vous plaît révisez les politiques de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario , c’est une honte qu’en Ontario les équipes de hockey junior A ne puissent pas faire une collecte de fonds pour nous aider à survivre pendant la COVID! D'autres provinces peuvent faire tirer des maisons et nous ne pouvons même pas organiser un tirage 50-50! Il faut du changement! , écrit dans un tweet Ted Gooch le 30 novembre dernier.

Le président du Rock de Timmins et le commissaire de la Ligue de hockey junior du Nord de l'Ontario, Robert J. Mazzuca, souhaitent que l’Ontario permette aux ligues juniors de hockey de se financer grâce aux loteries en ligne.

On aimerait que la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario revoie ses critères d’approbation et qu’on puisse trouver un terrain d’entente qui pourrait nous aider à surmonter ces temps difficiles […] Grâce au soutien des supporters, on arrive à s’en sortir temporairement. Mais si ça continue comme ça sur le long terme, je suis inquiet de ce à quoi le futur pourrait ressembler , laisse tomber Ted Gooch.

Malgré la situation précaire, ni le Rock de Timmins ni les Lumberjacks de Hearst n’estiment leur équipe en danger pour cette année.