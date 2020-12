À Calgary, des hôtels vont recevoir des personnes qui ont besoin d'espace pour s’isoler

Ce service n’est pas pour les personnes qui ont la COVID-19, mais pour celles qui sentent qu'elles sont à risque dans leur maison multigénérationnelle , précise M. Zia.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, rappelle que le programme, qui existe depuis le mois de mars, est aussi offert aux personnes qui vivent en colocation.

Naheed Nenshi veut que le programme soit mieux connu pour que ceux qui en ont besoin y fassent appel. Photo : CBC/ Drew Anderson

Il espère que cette solution permettra de limiter la contagion au sein des maisons, surtout dans celles où enfants, parents et grands-parents vivent ensemble et où il n'y a pas assez de salles de bain et de chambres pour éviter tout contact avec la ou les personnes contaminées.

Il est possible que des enfants soient contaminés dans leur école et qu’ils contaminent leurs grands-parents à leur tour. Donc, c'est important d'arrêter toutes les causes d'infection dans une maison , explique le maire de Calgary.

Il y a peu de détails sur le fonctionnement de ce programme, mais les personnes qui le souhaitent peuvent demander la réservation d’une chambre d'hôtel en contactant le numéro 811, de Services de santé Alberta (AHS).

Un des hôtels qui y participent est le Best Western Calgary Plaza, situé dans le quartier où le taux de contamination est un des plus élevés au Canada.

Karim Ismail dit que le personnel de l'hôtel qu'il dirige est très bien formé aux protocoles sanitaires. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Le directeur général, Karim Ismail, dit qu’il a libéré 14 chambres pour recevoir un ou plusieurs membres d'une même famille : Nous sommes là pour aider les Calgariens.

Quand nous vivons une crise [comme celle-ci] et qu'il y a des besoins, nous devons nous manifester et dire que nous allons aider. Et c'est ce que nous avons fait , ajoute M. Ismail.

Les chambres sont disponibles pendant 14 jours. Des plats préparés selon les besoins alimentaires ainsi qu'une place de stationnement sont offerts aux personnes en isolement.

La facture est prise en charge par le gouvernement albertain.

Avec des informations de Charlotte Dumoulin