Retour à la phase jaune : entre soulagement et nervosité

Le retour à la phase jaune dans les régions de Moncton et de Fredericton suscite des réactions partagées au Nouveau-Brunswick. Des résidents expriment un mélange de soulagement et de nervosité, mais des experts en santé publique se font rassurants.

Les régions de Moncton et de Fredericton sont repassées à la phase jaune du plan de rétablissement de la province lundi, ce qui signifie que les rassemblements de 20 personnes sont de nouveau permis à l’intérieur et que les masques ne sont plus obligatoires à l’extérieur.

Des réactions partagées

À l’approche des Fêtes de Noël, certains craignent une recrudescence du virus alors que d’autres s’estiment heureux de retrouver un semblant de normalité.

C'est un soulagement, mais ils auraient pu attendre après Noël. Je pense que les gens vont peut-être exagérer un peu , redoute une résidente rencontrée à Dieppe.

On est vraiment content. On s'en vient plus dans l'ambiance des Fêtes donc on espère juste que tout le monde va coopérer afin de rester dans la phase jaune , lance une autre personne.

La professeure adjointe à l’Université de Moncton, Claire Johnson, spécialisée en gestion des services de la santé, croit qu’il est normal que la population soit polarisée sur une telle question.

Il y aura toujours des gens qui préféreront qu’on soit plus libéral et d’autres plus sévères , explique-t-elle. N’importe quelle décision comme celle-là qui affecte toute une population, on ne va jamais être tous d’accord. On voit que les gens se situent sur un spectre.

Claire Johnson, professeure adjointe à l’Université de Moncton en gestion des services de la santé. Photo : Radio-Canada

Un risque calculé

Claire Johnson souligne que la santé publique a procédé à une évaluation des risques avant de faire cette annonce.

Si on retourne à la phase jaune maintenant, c’est qu’on trouve qu’il y aurait plus de bénéfices de retourner à la phase jaune qu’il y aurait de risques. Il faut que les risques sur le plan de la santé mentale et de l’isolement vaillent la peine au bout du compte.

Le Dr Gabriel Girouard, microbiologiste et infectiologue au CHU Dumont à Moncton, voit lui aussi d'un bon œil cet assouplissement.

Je pense que c’est une bonne chose parce que l’épidémiologie des derniers jours nous a clairement démontré que la situation est sous contrôle , indique-t-il.

Le Dr Gabriel Girouard, microbiologiste et infectiologue au Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-Dumont, le 7 décembre 2020. Photo : Radio-Canada

Des restrictions toujours présentes en phase jaune

Le Dr Girouard rappelle qu’un retour à la phase jaune n’est pas un retour à la phase verte.

C’est une phase qui implique encore le port du masque, la distanciation physique et les limites sur les contacts sociaux , souligne-t-il.

Selon lui, les restrictions associées à cette phase devraient être suffisantes pour permettre aux autorités de santé publique de maîtriser la circulation du virus.

Avec cette phase-là, on peut espérer contrôler la COVID. Il faut se rappeler que les cas qu’on a vus au Nouveau-Brunswick sont reliés à des voyageurs qui reviennent de zones où la COVID sévit plus sévèrement qu’ici. Lorsqu’on assure des mesures de quarantaine et de suivi des contacts, on évite ainsi le pire. Et la phase jaune nous permet de vivre une certaine normalité, mais avec plusieurs restrictions.

Espoir d'un Noël jaune

La professeure en gestion des services de santé Claire Johnson a bon espoir que les règles sanitaires continueront d’être respectées et qu’un Noël jaune sera possible.

En général, au Nouveau-Brunswick et dans les provinces atlantiques, on suit les règles sanitaires relativement bien , observe-t-elle. Ça fait qu’on peut voir qu’il y a une certaine confiance de la santé publique dans la population et vice versa.

Pour le moment, seule la région de Saint-Jean est soumise aux restrictions de la phase orange.

À lire aussi : Rassemblement et souper de famille, voici ce qui sera permis à Noël

Avec les informations de Wildinette Paul et de Michèle Brideau